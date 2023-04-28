“所谓和合，指的就是理和与事和…”

星云大师说：分享故事：五代十国时，和凝与冯道同朝为官。有一天，和凝的随从帮他买了一双新鞋，一千八百元。冯道看了很喜欢，也买了一双同款的鞋。和凝看见了就问：“你这鞋子买多少钱？”冯道说：“九百元。”

和凝一听大怒，指着随从大骂：“别人只买九百，为什么你替我买的是一千八百元？”这时冯道不慌不忙的举起另一只脚说：“你先别生气，这脚也是九百元。”

和合

人在世间，做人处事最好的管理：是只从柔处不从刚。如憨山大师说：“从来硬弩弦先断，每见钢刀口易伤。”不要以为钢刀快斩，其实是很容易断的。做人也是一样，要以和为贵。自古以来，圣贤们一直都很重视人和，例如儒家主张以和为贵、和气致祥、和而不流等；佛教僧团里，平时依六和敬来维系人事的和谐、往来与运作。所以出家人又称和尚，即以和为尚。

所谓和合，指的就是理和与事和；“六和”分享：

一、见和同解：即思想的统一。就是大家的思想、见解要有共识。大家意见不同很平常，但要经讨论建立共识；

二、戒和同修：即法制的平等。对于戒律、规矩，大家都是一样平等的共同守持，没有特权，也就是在法律上人人平等；

三、利和同均：即经济的均衡。共享。家庭生活所需都是平均分配，不分职务高低，人人享有的权利是均等的；

四、意和同悦：即心意的和谐。大家共同住在一起，要有礼貌、有威仪，相互和平、尊重，和谐共处；

五、口和无诤：即语言的喜悦。大家没有争论、吵架，人我之间说的都是善言；

以及六、身和同住：即居住的安乐。大家共同生活，都为欢喜在生活中修行，用欢喜心和大家在一起。

自己

“和”本身就是一个极好的字，每一个人穿的衣服，颜色虽然各有不同，但和谐就漂亮；五官外貌虽然不一，和谐就美丽；五脏六腑的功能不同，但只要各司其职，和谐就健康。一个家庭若能同持六和敬，就能和合无诤、美满快乐；一个团体若能同持六和敬，就能发挥团体的力量；一个社会若能同持六和敬，就能成为安和乐利的社会；一个国家若能同持六和敬，就能成为一个富强康乐的礼仪之邦。

而个人而言，我们可以谨记：“一切好事，从我本身做起；一切好言，从我口中说出；一切善心，从我内心开发；一切善人，从我至诚礼敬。”我们能够如此重复的举止，会变成习惯；定型的习惯，会变成个性；个性的所向，会决定命运；命运的好坏，会决定一生。人的不堕落，不外是“自重者取辱，不自畏者招祸”，这就是缺“和”所导致的。