点智慧：让大脑感受美好

“在心情和行动之间取得平衡点…”

星云大师说：分享信息：远古人类在面临解决生存问题的挑战下，包括恶劣的自然环境、与野生动物的战斗，以及各种疾病的风险，大脑自然演化出一个功能——战斗或逃跑反应，就是为了更容易关注危险和发现问题。

至于大脑的负面偏好，生活中我们可能有类似的经验，有人夸奖我们100句却不记得，可一旦有人提出一点意见，我们就记得清楚。现代人被野兽攻击的可能性几乎不存在，但人们会把别人对自己的否定、批评当成危险。因此负面偏好有利于生存，但不利于幸福。那该如何纠正呢？

由于大脑神经有可塑性，这让导正负面偏好成为可能，因为心理活动会影响大脑。然而，我们却常出现一些情况，例如，不觉得身边有什么美好的事情，因为总是在忙着解决各种问题，无法注意到身边那些美好的事，又或者认为那些只是平常事，不需要额外关注。

但，如果我们留意到身边的一朵花、一片叶、一个温暖的微笑，那么幸福的感觉就会油然而生。因为注意到了，也体会到了，就可能形成大脑迴路，这是大脑的本能使然。

因此，从现在开始，在日常生活中，每天用几分钟时间，主动去发现世界和自己的美好，在美好的感受上停留一些时间。

静下心，专注当下，觉知自己的想法、身体和行为。让温暖、喜悦、感恩、勇气与信心常驻于心，在大脑中形成新的神经迴路，建构自己的幸福感。

理性

我们可以让大脑做什么？四点参考：

一、喜悦时，不轻诺寡信：常听人家说，某人被钱诱惑、某人被感情冲昏了头、某人被名利搞得晕头转向。欢喜是好事，但是过度欢喜，沉迷其中就不妥了。所以，欢喜也要忍耐。人在极为兴奋时，往往缺乏理性思考，容易做出错误的判断；人家要求什么，反正快乐就好，总是不经大脑思考随即答应，等到心情平静，想想又觉得不能胜任反悔，这就轻诺寡信了。

二、辞别时，不可瞋恚愤恨：人生好比是个舞台，有上台时，也有下台时。有的人雀跃上台，又带着如释重负的心情下台，一派轻松自在。但是有的人一旦该下台了，却犹如天地变色，失落感油然生起，甚至愤恨、抵抗，造谣生事，弄得人心惶惶。其实，人只要有实力、有人缘，何患没有将来？转换另一个舞台又何尝不可呢？

三、恼怒时，不可轻易决定：人在气愤时，思虑往往不够成熟，以至于什么话都敢说，什么事都做的出来，所下的往往是错误的决定，会把事情搞砸。盛怒时应避免仓促决定，以免后悔莫及。

四、功成时，不可志骄意满：人一旦成功，切莫志得意满，应记得当初失败的教训，不断地求进步；更不要忘记，成功也可能因为松懈而步上失败的道路。尤其成功不是偶然的，也不是一个人就能成就的，而是各种因缘促成。所以，成功之后应当更加谦虚，懂得感恩及回馈。

重点

世间事有所为，也有所不为，尤其在喜怒哀乐的情绪强烈时，更应及时告诉自己“物极必反”。日常生活中，我们懂得用脑、用心再行动，就会为我们带来平安。只是，一般人一时一个样，很容易被环境所影响，所以，我们行事的重点，就要时时把善意驻于心，就算一时起坏念头也要赶快校正，尽快取得平衡。