“没有人一出生，就能把人做得圆满…”

星云大师说：分享故事：东晋大臣陶侃的德行，得益于母亲湛氏（与孟母、欧母、岳母并称为中国古代“四大贤母”）的教导。童年时的陶侃淘气贪玩，湛氏看在眼里，急在心里。一天，陶侃放学后，蹲在母亲的织布机旁玩，眼睛盯着穿来穿去的织布梭子，很是好奇。湛氏见状，便停下织布机，用手中的织布梭，告诉陶侃什么叫“光阴似箭，日月如梭”。 陶侃瞪大眼睛听着，看着看着恍然明白，原来时光的流逝就像母亲手中的梭子、射出的箭一般快，从而懂得应该珍惜光阴、用功读书的道理。从此他发奋苦读，成为栋梁之材。

陶侃后来当大官，也常劝人珍惜时光。他的一句话：“生无益于时，死无闻于后，是自弃也！”也成为千古流传的佳句，意思是：“人活着的时候，如果对当时之世没有益处，死后也没有美名流传于后代，就是自暴自弃的表现。”

启智

我们做人，四个要点是什么？

一、要以益任事：不论从事任何工作，要能利益他人。当官者，要以人民的利益为重；在家庭，办事要对家人有益；交朋友，要时时想到给朋友利益。如经上所说：“不念自利，常念利他，身口意业所作诸善，终不自为，恆为他人”；自己若得到好处，也应抱持十方共有的观念，如此才能成就善因好缘。

二、要以谦防傲：傲慢自负者，其格局、度量必不大，容易丧失许多宝贵的因缘，改进之道，唯有谦虚。我们平时处事待人，在语言、态度上，必须谦虚为怀，不可傲慢自大，方能所向尽通。

三、要以学启智：学习，是开启智慧，增广见闻的途径。所以，孔子说：“人非生而知之，乃学而知之”。学生学习，增加学历；技术人员学习，增强技能。不论哪一个行业，都须不断学习，才能不断增加智慧。我们唯有增进学识，方能将知识推上极致。

四、要以守自安：做人要守道、守节、守法、守信、守分，有了美好的道德，如同一道围墙，能保全自己的行为和名声。创业之际，守得住艰难，则成功在望；与人为友，守得住道义，就不致人格扫地，乃至“守口如瓶”者，令人信赖；因此，守得住这许多内在的涵养德行，人生就能如履平地般安全坦然。

无欲

古人修身治学，首重做人的度量与见识，期许达到大仁、大智、大勇的境地。我们都不是一出生就能把人做得圆满的，无不是一次一次经验和智慧的累积。而累积经验和智慧的关键，就在于心中一定要有大众，能够以众为我，这样才能广结善缘。做人处事，也要注意三点：无求、无私、无欲。因为人到无求品自高、人到无私功自大、人到无欲自然正，能够无求、无私、无欲，不就是很好的做人了吗？