“若不亲自劳动，岂不成为废人…”

星云大师说：唐朝百丈怀海禅师，平日除了领众修持之外，必定亲执劳役，辛勤工作，就连生活琐事，也从不肯假手他人。见寺中无水，他就运水；寺中无柴，他就去搬柴；所以运水搬柴，便是百丈无限的禅风。直至耄耋之龄，禅师仍然坚持每日下田耕种，上山担柴。

虽说禅师实行农禅生活，但弟子们不忍心年老的师父，晚年还依然从事粗重的工作，因此，寺里的大众一致请求禅师不必随众工作，并且指派侍者照料师父的生活起居。然而禅师婉拒了弟子们的好意，并坚决地说道：“我无德岂敢劳人。人生在世，若不亲自劳动，岂不成为废人。”

弟子见无法阻止禅师上山下田的决心，只得偷偷藏起他的扁担、锄头等农具，使他无法工作。第二天，禅师因为找不到农具，便没有随众参与劳务，可是当天他也不进斋堂用餐。弟子惊慌地前去请示师父缘由，禅师说：“我今日既然没有去工作，哪能吃饭呢？”弟子不得已，只好取出农具还给他。百丈怀海禅师“一日不作，一日不食”的精神，已成为千古的模范。

生活

古德先贤把工作看成和吃饭一样重要，一些现代人在理解禅时，却认为只要打坐悟道就行了。其实，不工作，离开了生活，那里还有禅呢？百丈怀海禅师为了医救当时禅者的时病，不但服膺“一日不作，一日不食”的生活，还喊出“搬柴运水无非是禅”的口号，作为生活的修持与实践。这句话无疑也适用于现代，一些想在生活中修行的人，以懒惰作为借口，不积极劳作，希望他们都能听听禅师的慈悲示范。试想想，如果自身不肯发心工作，只求自我修行，何来成长？生活就是修行，我们要生活，当然也要工作、劳作。

悸动

人的通病就是这样，心若无力，身体就无力，感觉稍微一劳动就觉得累，因此什么事都不做，成为现代文明下的懒惰病。因此，我们不要怕外来的压力，只要自己的心中有力量，就可以挑起使命，卷起袖子就去做。感到欠缺力量是因为心贫，我们时刻能想到“不作不食”的精神，就更能明白生命的价值。

民国初年，北京街道上的清道夫在尘土弥漫、望不到尽头的大街上，每天一勺一勺的洒水，不管酷烈可怕的阳光，不怕风吹尘扬，水洒得又远又均匀，直到日落天黑了，他们才抬着空桶慢慢走回，心中想到的只是“今天的事做完了”。这种平凡本分的人，也是一种生活修行，还特别让人有一份心灵的悸动。