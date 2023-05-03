“心中乐观，就如房屋通风采光良好…”

星云大师说：分享故事：知名企业家被查出患有第四期癌症，他以为活着的日子不多了。所幸的是，经过年余的治疗后有好转，肿瘤逐渐消失。生病期间，他深刻反思自己的过往。他说：“在以往的职业生涯里，一直笃信付出总有回报的信念，甚至还曾天真地和人比赛谁的睡眠更少、谁能在凌晨及时回复邮件……努力把‘拼命’作为自己的一个标签。现在，冷静下来反思：这种以健康为代价的坚持，不一定是对的。”

企业家说：“现在，我会常常告诉自己：人间什么重要？健康重要！一个人如果失去了健康，即使拥有财富、名位、权利等，于己又有什么意义！”

平衡

在墨西哥，有一个这样的寓言：一群人匆匆地赶路，突然，一个人停了下来。旁边的人很奇怪：为什么不走了？停下的人一笑：“走得太快，灵魂落在了后面，我要等等它。”

在忙碌的生活中，我们是否曾经想过，步伐走得太快，忽视了健康？然而，谁又打算停下来好好地思考这个问题？在生活中，我们如果稍微慢下来，其实并不会失去多少东西。相反，还能有更健康的体魄，更积极饱满的情绪，更全面的视野以及内心有更多的创造力。所以，我们需要有一个声音告诉自己：不希望病痛缠身，就要重視健康之因，那才有健康之果。

而健康之因是什么？就包括一、作息正常；二、适度运动；三、饮食清淡；四、心平气和，以及五、乐观进取。尤其乐观进取少人留意，这并不是要求人只在工作上拼了命的乐观和进取，更多的是要我们重视內心的豁达乐观。心中乐观，就如房屋通风、采光良好，这也表示，我们需要在工作和休息找到平衡点，也让自己有一个心静的空间。

追逐

能有心静的空间，我们就能自安，也就能在生活中适当地慢下来。有些人总以为最美的风景在前面，于是就加快脚步，最后不仅没有找到最美的风景，就连眼前的风景都来不及欣赏。人生中有很多事类似于这种对风景的追逐，所以，我们不妨放慢人生的脚步，好好珍惜眼前拥有的一切，慢慢地享受人生的快乐。

身体的健康与不健康，完全要看自己对因缘果报的认识和实践，如果不能深刻地明白这个道理，我们很可能到了最后，拥有一些但却赔了健康，这是非常划不来的啊！