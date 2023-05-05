点智慧：我们的快乐痛苦

“快乐和痛苦都是自己的选择…”

星云大师说：分享故事：商人深夜走在回家的山路上，听到有一把神秘的声音对他说：“你如果捡起路边的几颗石子，那么明天你将因此而获得欢乐和痛苦。”商人很怀疑，欢乐和痛苦怎会同时出现呢？他虽然不相信，但还是决定试试。第二天早晨，石子全变成了金子！商人高兴万分，但同时他也很懊恼：“哎呀，我当时怎么拿这么少啊！”

商人的家人后来却发现，金子并没有为他们带来长久的快乐，商人因没有捡起更多石子而陷入很大的失落，3颗金子为他带来的喜悦非常短暂。

还有一个故事：智者把一个旅行者领到了一座金库门前，对他说：“里面的财宝你可以随便取。但有个条件：你必须在路上永远带着它们。”于是，旅行者拿了三块黄金。他遗憾地想：“哎呀！真倒霉，我的行囊怎么那么小，就只能装上三块？”第二天早晨，他却发现行囊里的黄金全变成了石头，然而，他却无法把它们再拿出来了。

于是，他只好背负着这些毫无用处的石头，在痛苦中前行。这时，他又为自己的小行囊而感到庆幸：“还好，我只拿了三块啊！如果拿多了，我不是要走到连命都没了？”旅行者虽然最后拿到的是石头，但他的快乐，也是可以理解的。

驾驭

快乐和痛苦都是自己的选择，只是很多人不知道，自己是可以制造快乐的，我们要建立不贪图个人的乐群修养、乐育的生活、乐业的精神、乐天的性格，不侵犯别人，而能制造利人的欢喜和希望，那就是快乐的意义了。

快乐是一种生活的升华，是一种道德的规范。在人生的道路上，快乐不会自己从天上掉下来，还是要有如是乐因，才有如是乐果；只是，一般人如果一直把快乐建筑在贪欲之上，那么我们的快乐永远只能是短暂的，之后一定是一条漫漫的痛苦之路，因为，贪嗔不会有尽头，而且多与人结怨，烦恼一个接着一个。佛法有句话说：决定我们一切行动的是我们的思维，懂无常、知因果，我们才能以智慧驾驭生活。

砸脚

所谓痛苦，一定是伴着有所求而来。在人世，只要我们有所求，就会有失落；失落了內心就会不平衡、不平安。经上有句话说：“无自多求，增长罪恶”，多求多烦恼，只有无求才能得到平和、平静、平安。所以，如果我们不停地制造苦的原因，苦的结果势必永远追随着我们。一切的痛苦都是自作自受、因果循环的结果，逃避痛苦是没有用的，我们只有面对它、处理它，才不会继续受苦，也就是说，最好的方法还是不要继续制造苦因。

在生活中，我们能够运用智慧调整自己的内心，明了现在所受的种种苦难，都是自己制造出来的，并产生面对苦果的勇气。如此一来，我们就慢慢地减少痛苦了。做人处事，我们千万不要用石头砸自己的脚，能够这样想，当在做出选择时，就能知道，快乐一定要是自己当然的选择。