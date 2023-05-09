“真正落实信仰生活化，才能受用…”

星云大师说：午后的天气十分闷热，巴士内的乘客们纷纷打起呵欠。车上一个小孩耐不住无聊，不时按停车铃为乐。铃声划破车内的寂静，司机将车子停稳，却不见有人下车。司机再继续往前开，过了红绿灯，铃声再度响起，仍然没有人下车。司机笑了笑，将门关上。车内的乘客都显得烦躁，却见小孩子的恶作剧就这样一次、二次、三次的发生。

到后来，每次将要靠站时，却见司机回头对着小孩子讲：“小朋友！要到站了，你按一下停车铃吧！”这时，小孩子反而显得不知所措，不再按铃了。

全车的人听到司机的话，无不心生好奇，一名乘客忍不住问司机：“司机先生怎么这么有修养，一点都不生气呢？”司机指着驾驶座前面，供奉的一尊观世音菩萨像说：“有修养的是他，不是我，我是在跟他学习的。”

外形

以佛教徒为例，信佛求佛，重要的不是它的外形，而是要学佛的慈悲、宽容、爱语与坦诚，用佛的音声，给人信心，给人欢喜；用佛的眼睛，观看世间一切人、己、物、事；用佛的心境对待所有遭遇；用佛的威仪修养自己。在逐渐地学习当中，我们也能具足佛的自在安然。这也是我们学习如何把人做好的要点。

所有的正信宗教，都是要求我们把人做好，希望大家在日常生活中，都能确切实践善法，例如神要我们慈悲，则不可轻易伤害生命；佛要我们忍辱，则不可嗔心怒骂他人；我们也要广结善缘，不可自私自利；唯有真正落实信仰生活化，我们才能受用。

理论

学佛修行，不一定只有局限在寺院，能够在日常生活里实践善法，就是修行。从早晨起床到夜晚养息，乃至日常的待人接物、语默动静，都要效法菩萨，以慈悲为本，方便为门，如理生活，如法处事，以期成就自在的人生。

信仰最要不得的，是说而不学，学而不做，把一切教义当成理论，那么所相信的，以及自己的行为举止，很可能就会各走各路，自己可能不察觉，但别人是会非议的。以佛教为例，佛法的主要精神，是在提高我们的人格，提高我们自悟的能力，以开显我们的清净自性，所以自修自度很要紧。我们能改心净心，求得心意清净，这才是最重要的。