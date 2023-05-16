无事可做，于是无事便坐，轻易便解决了人类自寻的许多之烦恼，难能且可贵。

常见组屋区内总有善坐之人们，多数是上了年纪的人们，他们总可以坐上大半天，你出门时看见他们坐着，回来时也还看见他们坐着，且他们总是一脸怡然自得的样子。你看他们目视远方，然他们目之所及却又像是在盯着你看。他们或是一只手臂放在头顶，或是跷着一只脚，极像是在游神放空，又总叫人觉得他们其实正在想着各种各样的事情。他们总叫旁人以为他们之所以日日坐着，必然是退休了或是失业了，但瞧他们的神态气质，又不得不觉得他们曾有极为丰富的人生经历，并且他们如此日出而“坐”，也过得比旁人的上班生活更要精彩。

他们善坐，因为他们毫无目的。那些坐着滑手机、读报纸、玩棋对弈、喝酒进食的人们，不过是借“坐”进行活动。善坐之人日复一日地坐着，让坐着这回事成为了规律与作息，他们在某种程度上将之升华为一种仪式感，一日不坐便浑身不自在，甚至让旁人一日不见他们在外头闲坐自己便浑身不自在，直到隔天又在外头见他们闲坐，这才松口气。

无事可做，于是无事便坐，轻易便解决了人类自寻的许多之烦恼，难能且可贵。生命之本，无非是让万物解决了吃喝拉睡以后，再不干任何事。人类却不甘于无事，于是人类自有纪录历史的习惯以来，记述的皆是人类如何无事生事之事。

善坐之人往往不着形迹，他们或许坐着抽烟（他们或许花上大半天时间，慢吞吞打开包装，捏一点烟草丝放在卷烟用的纸上，纸张也不放在桌上而是放在膝盖上，然后慢吞吞收起包装，慢吞吞把纸上的烟草拨均匀，慢吞吞开始卷烟，最后凑过嘴用唾液糊着纸，且整个过程露出一副茫然的神情，于是抽不抽烟也根本不重要了，却让人觉得异常疗愈），却只是用抽烟这回事来点缀坐着这回事。他们或许坐着看着附近放学的孩子们在游乐场玩耍，但他们只是以看人这回事来点缀坐着这回事。这情形有点像一些人如何在吃着海南鸡饭时，只是用辣椒微微刺激一下味觉，为盘中鸡肉调味，而有些人大量地吃着辣椒，让人明白此人以辣椒为主食，是以鸡饭为辣椒调味。

不知越南小镇是否仍能见到三几个人们坐在矮凳子上，围着一桌滴漏咖啡，在树荫下乘凉闲坐之景象。那可不是大城市里精美咖啡馆供人坐着喝滴漏咖啡的情景，而是左邻右舍日日如是地坐在家门前，以咖啡香伴随每日的日常。他们会聊天，更多时候是各看一个方向，静静等咖啡。那虽非无目的的“坐态”，却也是人间可贵的享受之一。还有，日本某些禅寺里总有枯山水庭园（zen garden），僧人用耙在白砂石地画出简约线条，放置几尊石头组合，以此表达山水意象，访客总能来禅寺庭院对着眼前的石头组合闲坐，且往往一坐便是大半天。坐着不易，倘若能用咖啡用艺术来体验坐着之乐趣，也无妨。

我太不懂得如何坐了。于我最痛苦之事，便是坐着剪头发，或是坐着化妆，那份苦楚，不易解释。乘车坐巴士乘搭地铁，倒还好。我曾从岛国乘车到马六甲，几小时下来，还好，但当年是与一大班好友同行，自然不觉苦。坐着看电影也并非苦差，但坐上三小时便觉极为不舒服了。有时坐着写文章却能坐上好几小时，写完以后，反倒不觉得苦，反而精神旺盛，还有如喝威士忌时的微醺感，舒服极了。

我以坐在地上写作为乐趣。坐在椅子上，总有上班上课上考场之联想，总叫人心情不愉快，而坐在地上，或可以盘腿，或可以伸展双腿，容易让全身血液循环，大大减少苦闷之感。且人坐在地上，接地气，脊椎尾闾可在地面轻轻按摩，也常使得精神容易旺健。好几年前，曾约朋友几人到茶室饮茶，众人在不设椅之处盘腿坐下，不到半个时辰，朋友们皆腿酸腰疼，再无法好好品茶，从此以后大家也绝了到茶室盘腿饮茶之念头，我常觉得可惜。

我总想，自己该携一张矮凳，择日到街上去，坐看人来人往，隔岸观火也，袖手旁观也，手持一把扇子，白色的，不提字，任留白。街上若来一阵风，便阖眼，深呼吸。快意人生，如此而已。