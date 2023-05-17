“从差别中认识平等…”

星云大师说：有一座寺庙，大殿正中原本供奉着观音，旁边则供奉妈祖。庙祝认为妈祖才是台湾普遍的信仰，就把妈祖请到中央，观音供在一旁。某天来了一位出家人，觉得这违背了佛门伦常，因为妈祖是观音的弟子，怎么可以居于正中主位，而让观音在一旁呢？于是出家人迳自调动两尊圣像的次序。

第二天庙祝看到了，又将妈祖像搬到中间。两个人就这样搬来挪去，使得原本雕刻精致的圣像都移坏了。最后，观音和妈祖终于忍不住抗议：“我们原本关系和谐，就因他们不懂得空有不二的道理，弄得我们坐立不安，连衣服也弄坏了！”

对立

我们能有“本来无一物”的体会，慢慢就能悟入空有不二、自他不二的境界，从物我两忘的层面来反观世界，从差别中认识平等，从动乱中体悟宁静，泯除一切对待，则能随遇而安，随处自在。一般人的做法多是这样的：用出世法看世间，是从理上来解悟；但是在还没有觉悟时，不应在理上废事。我们可以用理来解事，可以因事而明理，能够“理事圆融”，那才是真正的“不二”。如果我们都能将“不二法门”的哲学应用在生活上，自能人我一如、自他不二！

“二”是对立，我们在人间，为什么处处都要有对立呢？若能有“以无为有，以退为进，以空为乐，以众为我”的不二思想，不是更好吗？所谓生活中的修行，修的就应该是现在，为何要追求不可知的未来，而不去落实现实国土的身心净化呢？当我们在分别高低，分别究竟不究竟的争议时，我们就一直陷于争议当中。我们都可以“不二思想”落实在世间，让我们的心净，求得国土净。

道场

经上有句话说：“一切法是道场”；我们自己就是一个道场，自己的道场在哪里——就在心里。当我们面对的一切境，所生起的清净心就是道场，因此自己的举足动念皆从自我的道场中来。所以，哪里是修道的场所？不在关上房门，而在自我的修为。所以，正如上文所提到，如果一切都是自己的修为，我们何必去在乎是观音摆中间、还是妈祖在中间？重要的是通过瞻仰神像，让自己的内心道德有所养成，也让我们的人格得到升华。