“世间无常，国土危脆…”

星云大师说：分享故事：甘茂是秦国左丞相，他的孙子甘罗自小才思敏捷，能引经据典还辩才出众。甘茂发现甘罗是可造之才之后，便有意识地向甘罗讲授朝堂的生存之道和治国之法，培养甘罗的政治敏锐度。然而，甘茂没想到的是，这个小孙子还救了整个家族的命！

一天，秦王听信道士谣言，说公鸡蛋能够治愈折磨他很久的头疾，便下令在全国寻找公鸡蛋，而且要在三天之内找到，最后甘茂被委以重任。甘茂心想，公鸡蛋要去哪找？如果随便找只公鸡在它下面放颗蛋行不行？被拆穿了是欺君大罪，全家都要被赐死。可是找不到公鸡蛋也是死罪啊！这也不行那也不行，甘茂食不知味，夜不能寐。甘罗知道后，心生一计，就对祖父说：“三天后您称病不去上朝，让我来代替您上朝。”甘茂开始不同意，最后还是被说服了。

上朝那天，秦王看见甘罗就笑说：“你的爷爷是派你这个毛孩子来求我网开一面吗？”甘罗不卑不亢地回答：“我爷爷在家生孩子，不方便上朝。”秦王听后大笑：“男人怎么能生孩子？”甘罗反诘：“男人既然不能生孩子，那公鸡就能下蛋了吗？”秦王听后才反应过来，自己竟然着了这个毛头小子的道了。秦王只赞了一声：“此子甚慧”，他要吃公鸡蛋的事情便不了了之。甘罗利用自己的智慧解决了家族难题，智斗秦王的事也广为流传。

意识

人的一生，称心如意也好，消极失志也罢，不管怎么活，都不能没有危机意识；没有危机感的人，一旦苦难来临，很容易被打倒。所以人要居安思危，尤其要懂得有备无患，培养处理危机的能力。

我们看到坊间有很多的标语，其实都在唤起我们的危机意识，例如：马路如虎口、我们只有一个地球……甚至还有一些俏皮诙谐的，如：请小心驾驶，附近没有医院、天堂不远，超速就到等等，可见危机意识是现代人须要培养的好习惯。

释迦牟尼佛还是太子时，游历四城门，看见人间生老病死，惊觉世间无常迅速，可是众生却贪恋不觉，因此升起危机意识，开始寻找解脱之道，并于成道后游行于恒河两岸，希望用佛法真理，唤醒众生对自己的无明烦恼要有危机意识。所以，经上也说：“人命在呼吸间”，要我们珍惜有限的时间，充实无限的生命。

吃亏

平安是福，这是大家耳熟能详的句子，但人们往往在失去幸福时，才懊悔过去没有好好珍惜平安。许多人也错误理解了平安的意义。

真正的平安，不仅指表相的无事，不只是自我的顺遂，而应如“外得人情之平，内得我心之安”；因为人不平则鸣，心不安必理有亏。可是公说公有理，婆说婆有理，如何才能皆大欢喜？如何才能理事圆融？其妙诀无他，唯学习吃亏而已。

因人之性在有所得，所以吃亏看起来好像是自己损失良多，实则占尽了便宜；吃亏看起来好像是退缩懦弱，实则是坚忍负重；因为争强斗胜，只会到处树敌，于己百无一利，于事难以成就，何来平安？何来幸福？

我们不妨削减锐气，隐藏锋芒，和光同尘，唯有如此，大家的平安，才是真正的平安；唯有众人的幸福，才是真正的幸福，学习自己吃亏，谋求众生的利益，此乃平安幸福之道。