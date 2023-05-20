“苦难是众生共同的感受…”

星云大师说：分享故事：一个人在穷途末路时，偷了出家人的僧衣，想冒充和尚到处化缘，骗口饭吃。谁知，他开始化缘的第一家就是孤苦无依的老夫妇，突然看到和尚站在门口，赶紧请他进来坐，并诚恳的邀请和尚开示。

假和尚那懂得什么开示？对于老夫妇地一再恳求，假和尚急得满头大汗的冒出一句：“苦啊！”他是在为自己的处境叫苦，没想到老夫妇却以为他们等儿子归来很苦，连忙接道：“对！人生真的很苦恼。”假和尚想到要骗口饭吃竟也这么不容易，不自觉地又叹了一口气道：“难啊！”

老夫妇听了跪了下来，双手合掌说：“师父！您真是活菩萨！您说得对，人生真是又苦又难！请问我们的要求，能够实现吗？”假和尚见再也“骗”不下去，只能尽快离开。

烦恼

人一出生就有苦痛，直到死亡。佛陀说：“人生是苦，所谓生苦、老苦、病苦、死苦、爱别离苦、怨憎会苦、求不得苦、五阴炽盛苦。”这八种苦，每个人都会经历，上至皇亲贵族，下至贩夫走卒，任谁也没有办法逃避。你看，爱别离苦，有爱就有别离，不论父子、兄弟、夫妻、朋友之爱，爱太深烦恼就会现前。

世事无常，再亲的子女、再恩爱的夫妻，终究会分离。而一有烦恼，就一定有所求，那是烦恼交织，求得和求不得之间都是一层又一层的苦痛。现代社会，就以“爱别离苦，求不得苦”往往会让人无法忍受而失去理智。报章不是常有报道，有很多人患有忧郁症、躁郁症，这些原因大部份都是为情所困或所求不能顺遂、累积而成的，特别是感情的困惑最为严重。

无求

其实，人生于世，求不得是常态，不圆满是生活，所求非所得未必是遗憾，也许会以另一种方式，得以圆满。我们又要如何转化这个烦恼？能够知足常乐正是一途。有求皆苦，无求乃乐，什么事情都要知足，就会常乐。在这个世界上，所有事都有正反两面，从正面去看，这念心就能得清凉、就能得解脱；从反面去看，什么都看不顺眼，这念心就会生烦恼无明。

世间上的痛苦和快乐，不操在别人手里，而掌握在自己手中，我们是自己幸福的决定者。我们若以爱心来看世间，那么这个世间到处充满爱；我们若以怨怼、愤懑的眼光来看世界，这个世界就是个怒火焚烧的地狱，因此古人说：“祸福无门，唯人自招”。我们要把自己这颗心照顾好，不怨不尤，将求不得变成无所求，那么苦痛就可慢慢减轻。