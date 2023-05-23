点智慧：生命·生活·生死

“生命是彼此相互关联的…”

星云大师说：分享故事：一篇来自网络的文章，看起来平平无奇，却也道出许多人的“生活观”，笔者写道：“回忆我这四十多年的生活经历，我发现自己没有明白‘生’和‘死’这两个问题。我看到一本书，书中提到‘生如夏花之灿烂，死如秋叶之静美’，可就不知有几个人能够做到。我觉得只要小心谨慎地生活，不去想生死苦难，平稳地活着就好。我还年轻，还有大好的人生去享受。对于死亡话题，我觉得特别遥远。然而，当身边开始有亲朋戚友不断离世，我突然觉得死亡就在身边。我明白一切生死自有定数，可我更渴望生，也可以说是贪生怕死，或者是珍惜生命。我也不止一次地思考，自己最后会怎样一个死法？最终我没有答案。因为在世的人都没经历过死亡，没人能够说得清死，所以这一切也只是一种想法，一个猜测。

可我后来通过疾病重新认识自己的身体和心灵，以及生命和死亡。我们每个人终有一天要面临死亡，如果把死想透想明白了，活着的时候就多了一份自由和洒脱，而当死亡来临时，则能坦然、从容和淡定地面对。从某种意义来说，通过阅读和谈论，会让人更加懂得生和死，更加珍惜生命，热爱生活，过好每一天。可以说，死亡给我带来了活着的渴望和追求。”

了解

许多人不能在真正意义上了解“生命·生活·生死”；说到生命，人的生命是无法单独存在的，必须要靠很多的因缘成就，所以宇宙世间是一个大我的生命，是共同的，是同体共生的。例如，我们出生之后，需要父母的照顾，需要师长的教导，需要社会各种人士给我们的缘分，我们才能活下去；没有他们，我们的生命就没有办法维持。因此，生命是彼此相互关联的，当别人给了我们存在的因缘时，我们也要给人家一些因缘，让他们的生命也能存活下去。这就是生命的价值。

公平

谈到生活，人一出生就开始学喝奶、走路、被爱；长大后学习读书、交朋友；成年了，开始学习各项技能。为了生存，每个人都要承受许多的压力。尤其人际之间的相处，彼此的因缘很重要，我们都得学习让人家愿意接受我，让人家认同我，让别人欣赏我。在我们思想逐渐成熟时，我们可以从物质的生活进展到精神的生活，必需增加智慧、需要爱情、需要娱乐、需要运动，让精神生活地愉快泰然。之后就可进入艺术生活，例如文学、音乐、绘画，需要这些来涵养自我的心灵，来增加品味与气氛，以不落入低俗。而生活的第四阶层，就是宗教的生活，这就是有关生死问题的了解和探讨了。

我们有生必有死，这是自然现象，也是最平等、最公平的事情。佛教认为，生死就如同睡觉，睡着了就像死去一般；睡醒后，好比又再重新活过来。所以生死是圆形的，生了就会死，死了又会再生，生命是不死的。

死亡在佛教称为往生，往生不是死，只是生到别处去。死亡，其实就如衣服破了、房子坏了，要换新的一样，是值得欢喜的事情。然而，我们也要在生时好好地把握，做好人行善事，这样的话，我们就不必太害怕死亡的到来。