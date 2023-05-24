“智者千虑，必有一失…”

星云大师说：分享故事：春秋时期鲁国贵族季文子，任上卿三十三年，辅佐鲁宣公、鲁成公、鲁襄公三代君主，他对于各种祸福利害，总是百般思量。有一次季文子要出使晋国，经过认真准备，随行人员整理好各种礼品都要出发了，季文子突然叫停，让大家去准备丧服。很多人十分不解：没有听说晋国有国丧呀！谁知季文子却语重心长地说：“万一我们到达晋国，他们国君有个三长两短，我们就不会手忙脚乱啊！”

后来，孔子在评论季文子时说：“再，斯可矣。”意思是说，季文子做事总是反复思考很多次，然后才施行。孔子评价道：“这有点多了，其实思考两次就行了。”

不断

多虑心不清净，多思多虑，并不能减少生活的挫败；相反地，因为想得太多，结果往往更加难以决断。我们在生活中如果当断不断，困住自己的，永远是停不下来的杂念，凭空设想出无数障碍，无形中加深了压力，使我们的心苦不堪言。

其实，细想一下，像季文子的例子，不是也发生在现代人的生活中吗？在忙碌的社会，许多人该吃的时候不吃，吃的时候却又食不知味；许多人该睡的时候不睡，就算躺在床上又是想东想西，今天的事还没放下，又担心明天的事，脑子就是停不下来，这样的有睡无眠，如何确保质量呢？如果我们要担心、在意、忧虑的事情太多，甚至还出现了抑郁征兆，那么，我们就要改掉多思多虑的毛病，去面对它、处理它。

修行

我们在生活中的许多猜疑与顾忌，都是从胡思乱想开始的，可谓是无事生非。我们在世间生活，给我们压力最重、最难处理的就是尘劳妄想。对治它，并不是要我们离开尘劳妄想，因为逃避不是办法，而是要在尘劳妄想里面对现实，只要不被动了心，如经上所说：“不怕妄想起，只怕觉照迟”，那么尘劳妄想不可怕，就怕我们没有禅、没有定、没有力量。人的脑子原本就是一杯清水，想得太多便浑浊，生活开始变得迷乱。唯有顺其自然，才能解脱自己的心。

而所谓的修行，就是“吃饭时好好吃饭，睡觉时好好睡觉”，禅就在日常生活中，所以吃与睡都是修行。日日东想西想而担心忧虑害怕，其实是对自己的一种惩罚，我们何不把心放宽，好好地生活呢？