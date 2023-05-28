苏格兰高龄威士忌　量少价高掀抢购潮

最近新发布的苏格兰“高龄”威士忌，有来自高地斯佩塞的格兰露斯42年，以及皇家礼炮的“年份系列II”与单桶项目等。这些酒款不但产量稀少，经过岁月沉淀的味道，更让人回味无穷。

产量稀少，价格高昂的“高龄”陈年威士忌，至今仍是国际拍卖场与世界各地藏家的“宠儿”。最近新发布的苏格兰“高龄”威士忌，有来自高地斯佩塞（Speyside）的格兰露斯（The Glenrothes）42年，以及皇家礼炮（Royal Salute）的“年份系列II”与单桶项目等。

格兰露斯42年 展现瓶中风景变化

卓越的品质不能一蹴而就。随着岁月的流逝，周围的色彩与一切风景都在改变，威士忌也是如此。唯有不着急不匆忙，才可能等待到高龄威士忌的酿成。

建于1879年的格兰露斯，最近在67 Pall Mall发布了蒸馏厂历来第二高龄——42年的威士忌（该品牌最高龄威士忌为50年，于2020年发布），由首席调酒师劳拉·兰普林（Laura Rampling）酿成，灵感启发自位于高地的蒸馏厂的色彩与个性。劳拉仅从四个酒桶中精选了达到风味顶峰的烈酒，让充满活力的酒液闪耀着，反映斯佩河畔Rothes镇风景的色彩变化。地形的精神也体现在威士忌鲜艳的包装上。

劳拉说，这款42年的威士忌集中体现了格兰露斯威士忌的特色。她说：“这四个橡木桶经历40余年的成熟之旅，重新提炼出精致细腻，带果味特征，却又不太强势的原酒。部分科学，部分炼金术和一点魔法，造就一款精美优雅的威士忌，让格兰露斯焕发明亮而充满活力的真正性格。”

媒体记者有机会品尝42年威士忌，带有晒熟的杏子、糖渍杏仁、橙皮和芫荽籽的独特香气，奶油香草、蜂窝和香橙油的口感，余味芳香。时间会让威士忌沉淀下来，均衡的酒体令人印象深刻。

此酒款全球限量1134瓶，每瓶售价$12488，本月起可在Oak Cellars和1855 The Bottle Shop（290 Orchard Rd, The Paragon #B1-13, S238859）购得。

查尔斯三世国王加冕礼纪念款 本地仅一瓶

随着英王查尔斯三世在5月6日举行加冕大典，皇家礼炮纪念威士忌“查尔斯三世国王加冕礼”（The Coronation of King Charles III Edition）又受瞩目。为了庆祝新王加冕，皇家礼炮在首席调酒师桑迪·希斯洛普（Sandy Hyslop）主持下，调合超过53种稀有麦芽和谷物威士忌而成。

皇家礼炮查尔斯三世国王加冕礼纪念版的木盒设计灵感，启发自加冕礼举行的西敏寺。（皇家礼炮提供）

53是皇家礼炮的关键数字，该高端调和威士忌品牌是保乐力加（Pernod Ricard）旗下奇瓦士兄弟（Chivas Brothers）为庆祝英女王伊丽莎白二世在1953年登基加冕礼而推出的。查尔斯三世国王加冕礼装在Dartington呈深宝石蓝色调的水晶中，木盒设计灵感启发自加冕礼举行的西敏寺。限量般酒款推出后，掀起热购，目前新加坡仅有一瓶，售价$33500。

皇家礼炮全球品牌大使、第十三代阿盖尔公爵托克希尔·坎贝尔（Torquhil Campbell）在英王加冕礼之前，来新主持“进入王国”媒体发布会。皇家礼炮呈献一组高龄威士忌：皇家礼炮62响（62 Gun Salute）是专为英王室供应的最稀有、最负盛名的庆典贡品；皇家婚礼版（The Royal Wedding Edition）是2018年为哈里王子和梅根王妃调制的特别贺礼；时间系列（The Time Series）之51年款等。

皇家礼炮“年份系列II”，年龄从25到55岁不等。（皇家礼炮提供）

皇家礼炮“年份系列”是一组非凡的陈年威士忌，年龄从21到30年不等。“年份系列II”（The Age Collection II）呈献更为稀有的威士忌，年龄从25到55岁不等。这系列每次推出，不超过21套。年份系列II每套售价$109000，目前新加坡仅有一套。

单桶项目每次仅21桶

自2007年代言皇家礼炮的托克希尔·坎贝尔说，该品牌新推出威士忌单桶项目（The Cask Programme），是为了让客户有机会购买不仅是一瓶，而是单桶威士忌，更具纪念与收藏意义。

威士忌爱好者有机会从苏格兰历史悠久的Strathisla酒厂，皇家礼炮备受推崇的金库购买一整桶威士忌。只有经过精心混合，至少陈酿21年，最出色的单桶才会被桑迪·希斯洛普选入单桶项目，每一桶都稀有，独一无二。

单桶项目每次发布仅提供21个单桶。首批发布的21桶调合威士忌，陈年时间从24年到33年不等，其中包括一些极其稀有的单桶。据了解，有兴趣订购者可在新加坡品尝到其中八个单桶的样品。每个单桶售价不一，每桶从15万美元（约20万新元）起。

上述威士忌，有兴趣者可电邮contactus@royalsalute.com询问、购买。