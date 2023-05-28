“在欢喜和愤怒的两端来回…”

星云大师说：分享故事：文人去给老妇祝寿，老妇的儿女很欣赏文人的才华，邀请他即兴写祝词。文人欣然答应，提笔便写：“这个女人不是人”，众人脸露怒色，有人开始大声指责，说文人怎么如此不识抬举？这时，只见文人笑着再提起笔写下“九天仙女下凡尘”，众人一看，愤怒的心情转为欣喜，纷纷赞文人的巧思。

文人在一片赞叹声中继续书写，只见他又写着：“生儿个个都是贼”，现场又是一片哗然，老妇的儿女都气得咬牙切齿，可这时又见文人慢悠悠地写了下联：“偷来蟠桃献至亲”……众人看了恍然大悟，随即笑逐颜开，称赞不已。

故事要说明的是人心；在现实生活中，很多时候我们的心态就像故事里的人一样，随着环境在变，阴晴不定，在欢喜和愤怒的两端来来回回，躁动不安，很难平衡。

·正念



在生活中，我们可以做到的是：不要因为一时情绪的起伏，犯下难以挽回的恶因。我们的心，刹那生灭，前念才过，后念又起，念念相继，犹如潮汐，潮来潮往，永不停歇，看起来很难控制，其实不难，我们可以告诉自己：心，是我人的主宰；心，就是观念，观念一改，命运随之改变。一念之间，哭婆可以变笑婆；一念之间，愚迷可以转灵巧。一念慈悲助人，就是圣贤之心；一念嫉妒害人，小人之心立现。一念私心为己，成就有限；一念发心为人，功德无量。

遇到境界，逃避不能解决问题，恶念生起更为糟糕，我们唯有提起正念，才是究竟之道。

·平衡



“心高，则气傲；心浮，则气躁”，心一躁动，世界也跟着动乱起来。有人说“这世间还有不躁动的人心吗？”有的，人心的躁动是可以改变的：生气慢半拍，凡事想一想；只要我们沉着稳健，任它外在的风雨飘摇，内心自有一方乐土。

就好比现在天气很热，许多人都把自己的躁动归咎于天气，其实有个故事就很好地说明：学僧问洞山（晚唐禅宗大师）：“寒暑来时，如何躲避？”洞山答：“何不向无寒暑处去？”学僧再问：“如何是无寒暑处？”洞山道：“寒时寒杀阇黎，热时热杀阇黎。”这句话的意思是：热时让它热，冷时尽它冷，只要你随缘自适，便无处不可逍遥自在。

学僧不解的再问：“你不是说，到一个既不寒又不热的地方，为何又寒杀热杀呢？”洞山泰然一笑：“寒冷时用寒冷来锻炼自己，热恼时用热恼来锻炼自己。”

我们能用这样的态度和观念对待天气，当然也就能应对别人有意无意的无礼言语。人心本来就是光明如镜，只因缺乏智慧、慈悲、道德的疏导，我们才任由一颗心掀起波浪，不能平衡，以致达不到真正的心灵健康。只要我们一切平常心，懂得包容、调和，就会发现一半一半的世界还是美好的。