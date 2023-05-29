点智慧：有德重于有财

“一般人喜欢积财，疏于积德…”

星云大师说：分享故事：25岁小伙子陈某在异乡打工，休假时在投注站随手买了几张大彩，没想到居然中了百万大奖！领了钱后，他高兴地在社交媒体上公开了自己的赢奖经历，还说决定辞职回乡享福，而记者找上他时，他也说，要用一点钱为家乡修路，路名就叫“大彩路”。

陈某一回到家乡就把修路的事情忘得一干二净，他开始挥霍，还到处拈花惹草，导致妻子和他离婚。他也在朋友的怂恿下进行投资，什么印尼的采矿项目，或者种植榴梿……但这些都不是他擅长的，最终由于经营不善，这些投资都打了水漂。

四年不到的时间，陈某又回到身无分文的日子，他向银行抵押了车子房子，还申请了一张高额度的信用卡，结果恶意透支后消失了。失踪了一段时间，他在一间投注站被警方逮捕，那时他身上只剩下不到80元，正在准备再次购买彩票碰运气。

一些朋友谈起陈某，都不禁叹息，他从一无所有到一夜暴富，再回到一贫如洗、身陷囹圄，人生充满戏剧性，可归根结底，是陈某德行有亏，能力不足，才会在突如其来的财富面前迷失了自我。

·善用



人生有贫富之分，才华也难免有高下之别，但为人的德行与教养，标准都相同。我们积聚财富，总有用完时，可自己的德行则一生一世用之不尽，所以自古士大夫都要积德养望，有德就有望，有德望的士人君子，都是全民学习的榜样，也是国家希望之所寄。简单一点来说，就是人可以平凡，可以无财，但不能缺德。

人生只要不是坏事，积聚总是有帮助的，但钱财的积聚，却未必好。我们可以种植树木，积树成林，积林成荫；我们可以积好的语言给别人引用，更有芬芳之气。当然如果积聚财富之余，我们懂得善用，明白十方来十方去的道理，多做善事也是好的，可如果德行欠缺，不知善用积聚，也是贫穷之人，岂不可惜。

·追求



而如何有德的追求财富？我们在观念上就可做到：我们希望拥有财富，不是想要消费物品，而是想得到慈悲的气质；我们希望拥有财富，不是想买巨厦豪宅，而是想买到平安的居家。我们希望拥有财富，不是想买高官厚禄，而是想去广结善缘。我们可以热忱，获得善缘的财富；我们可以勤劳，获得信誉的财富；我们可以正见，获得真理的财富。我们就以财富孝顺父母，使师长老有所养；我们就以财富养育妻儿，教他们德业增长；我们就以财富从事正业，造福国家社会；我们就以财富投入公益，裨益世界人类。

当我们得以智能来运用钱财， 我们就是为世间创造财富的人， 我们也是与众生共有财富的人。有德的用财，才会让我们处于“更胜于财富”的阶段，这样也会让我们和子孙，得到安全。