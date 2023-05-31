“在一半一半的世界，我们要活得光明…”

星云大师说：分享故事：唐太宗召魏征入宫，说道：“朕知道你忠心耿耿，有才能又贤德。但为什么朝廷里有些大臣，却上了许多奏折，陈说你的种种不是，这是什么道理呢？”魏征答：“春雨如膏，农夫喜之，而行人恶其淋漓；秋月如镜，佳人喜之，而盗贼恶其光辉。”如果了解相关背景，我们就会知道，由于魏征常为国家的前途、百姓的福祉而向皇帝直言进谏，因此很多人看不惯，认为魏征挡了财路和前途，于是上呈很多奏折诬陷魏征。唐太宗英明，明白谁才是真正的忠臣，谁又是自私自利的奸臣。

魏征的话，意思是说：“对农夫而言，春天是播种的季节，急切地需要雨水润泽，春雨就像甘露一样令人欢喜，所以农夫喜之；可是路上的行人却讨厌下雨，因为过去和现在不同，现在是水泥或柏油路，处处都有车辆代步，过去没这些方便，常常是靠步行，一旦下雨，道路就一片泥泞，寸步难行，所以行人恶其淋漓。秋天的月亮，光明如镜子一般，在秋高气爽的夜色当中，明月高挂，好一幅美景画境，文人才子正好对月吟诗作赋，所以才子喜之；但是，在黑暗中做坏事的强盗小偷，却因月亮太亮反而不方便行动，故而恶其光辉。

实在

人间生活，我们如何面向光明？四点参考：

一、做人要正正确确地思想：做人可以有理想、有梦想，甚至可以有幻想，想金钱、想爱情，想做官等等。再多的想法都没有关系，但是重要的是要有思想，而且思想要正确，要正正当当的想、正正确确的想，否则因地不正，果招迂曲，思想不正确，行为自然就会偏差。

二、做人要实实在在地做事：实不管当官、做事，甚至经商营利，随便我们做什么，重要的是实实在在的做，不要虚而不实，不要偷机取巧，不要敷衍失职；一个浮而不实的人，永远不会受人重视。做人处事，不要离开四个字“实实在在”，我们的根本才会牢固。

三、做人要愉愉快快地生活：愉快的生活，这是人生的基本要求，如果生活过得不快乐，人生所为何来？所以我们要活下去，就要愉愉快快的生活。能够活得快乐，活得自在，活得有尊严，活得平安，这就是生命的价值。

四、做人要深深刻刻地学习：人生就是一连串永无止境的学习。不管我们处于人生的哪一个阶段，都要有学习的观念，而且要深刻的用心学习，才能够学什么就像什么，做什么就像什么。

点亮

这个一半一半的世界，光明一半黑暗一半，我们又何必让自己处在黑暗呢？千年暗室，因点亮油灯而顿生光明；内心昏闇，因忏悔发愿而重见光明。光明人人需要，日月星辰因为给了人间光明，因此为人所歌颂。人生的光明，就要靠自己去创造。

我们如果能从自己的心里制造光明的见解、芬芳的思想、洁净的观念，生产阳光、空气、净水般的思想，踏实的做事，用心的学习，快乐的生活，必能拥有丰美而光明的人生。