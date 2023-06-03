点智慧：恐惧，从何而来？

“我们害怕的，是接下来发生的事…”

星云大师说：分享故事：禅宗的四祖道信禅师，一次去拜访法融禅师。据说，法融的道行高深，不但修到百鸟来朝、猿猴献果，而且跟老虎、狮子住在一起，打成一片。道信初到，看见狮子、老虎张牙舞爪的样子，不觉地举起双手作恐怖状。法融看到便说：“你还有这个在吗？”意思是说，你还有恐惧吗？

随后法融就去烧茶，在他烧茶时，道信就在一张凳子上，写了一个“佛”字，当法融回来将要坐下时，一看“佛”字，悚然震惊，认为怎可坐在佛上呢？这时道信哈哈大笑：“喔！原来你也还有这个在!”意思是说，原来你的恐惧还在啊！

这则公案是在说明，悟道的禅师应该什么东西都能够放下，狮子、老虎，何必要恐惧呢？甚至连“佛”字，你又何必生起有无的心呢？而放在一般人的生活中，这则公案可让我们思考：有没有静下心来仔细想想，自己内心恐惧的到底是什么？是害怕没有一份好工作、失去美好爱情，还是怕失去财富呢？

其实这些可能都不是让我们恐惧的事，当我们鼓起勇气面对自己的恐惧时，我们会发现：人最大的恐惧，来自于对未来的不确定感。

轻重

有的人害怕虎狼狮豹，有的人恐惧妖魔鬼怪；有的人害怕个人独处，有的人恐惧四周黑暗。生活中，当我们的金钱物质受到损失时，就会心生恐惧；如果身体受到伤害，甚至生命面临危险时，更是恐惧。所谓“落水要命，上岸要钱”，大家都有所怕，只是恐惧心理的轻重而已。

有人说，天最可怕，其实地上比天更可怕；有人说，鬼最可怕，其实人比鬼更可怕。然而，到底我们最怕的是什么？其实就是自己的一颗心，因为我们的心，会依着外境生出种种的感受，包括惧怕的心理，所以，我们害怕的，是接下来发生的事，因为接下来有不确定性，所以害怕。有一些成语故事，象是杯弓蛇影、草木皆兵、风声鹤唳，都是人的恐惧心理引起的。

道德

在精神上恐惧、不自由的状态，我们就如同处于地狱。我们就要告诉自己，为何要让“鬼”住在我们的心里，让自己难受？其实我们再害怕有用吗？所谓“当局者迷，旁观者清”，当局者迷的原因就是怕，担心自己利害得失，一直恐惧会发生什么事情，结果真的就发生了。但是旁观者因为没有这层恐惧，反而可以正常地处理事情。

所以，人生有很多的困境，最好的解决方法，就是行之于道德、人格，能够有慈悲、智慧，就能应付世间，不被世间打倒。这就包括，不必要为没有发生的事担忧，那么，恐惧就不容易找上心门。

然而，人有惧怕的心理，也不是完全不好，但应该害怕的是六个字：“畏天理、惧因果”，只有这样我们才不会为非作歹；时时深怕愧对于人，处处唯恐俯怍于心，如此就能光明磊落的做人。