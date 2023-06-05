“一念之差带来了福报…”

星云大师说：分享一个清末民初流传的故事：哑巴青年给财主打长工，年终算账时，财主欺负哑巴不能说话，钱给的比别的长工少，哑巴觉得他活没少干，凭什么拿的钱较少，与财主力争不果后，决定对财主报复：要到财主家放火！

到了晚上，哑巴来到财主家的柴火垛，刚要点燃，他心中一想，把柴火垛点着了，人家用什么做饭呢？不能点，那怎么报复呢？那就点喂牲口的草垛吧！于是哑巴爬到墙头上刚要点火，又一想，点了草，牲畜不就没吃的了吗？这也不能点。

其实，哑巴哪里想要放火？他只是想报复的怒火一时无法平息，而就在这时，他不小心从墙上掉下来，摔落时还发出“妈呀”一声，这声音被屋里的人听见，就出来问：“谁？”哑巴这时竟脱口而出：“我……是我。”

出来的人一看，说：“哑巴怎么说话了？”哑巴说：“摔下时突然说话了。”哑巴被领到财主面前，财主了解来龙去脉后，财主的家人很感动，感觉对不起哑巴，就决定把少给的工钱都补足了。

哑巴由开始的恶念转变为善念，一念之差带来了福报。如果他真放了一把火，损人又不利己，还将受到法律制裁；即使别人不知道，造下的恶业也要偿还的！

·欠债



一个人平日做的恶事如果多过好事，就像是把败坏、恶毒不好的东西摆在小容器里，功德太少、罪恶很大，其毒性是很强的。假如我们能积存多一点的善法，就像一大缸清净的水，纵有一点杂染，它的污染力还是有限，所以我们要节制自己的罪恶，扩大自己的善行。

有人怀疑善恶因果的关系，有的人做好事没有好报，做坏事的人却享受富贵荣华；其实，这些也都在印证因果观，做坏事的人，他前世积德，就像是银行有存款，有富贵因缘，你不能不让他拿，在这一世享有。可是，他这一世做的坏事，下一世还是要还的；如果我们做好事，为什么不能有好报？那是因为我们的银行里还有负债，做好人就可以不还债吗？而“债务”还完后，我们自然就会有好报。

人生里没有功德资粮，就等于欠债、透支。没有本钱可还，怎么办呢？假如我们能多积一点功德，就算有点罪恶，还能将功折罪，以善补过。所以我们在日常生活当中，行善要积极，因为善可以压制恶，善可以化解恶事。

·投资



我们的言行举止，乃至起心动念，都要善加摄持，不可以认为小小的过失无伤大雅，可以侥倖逃过。当知星星之火，往往是燎原的祸因；如果我们不从小恶断除，将来就有可能造成不可挽回的后果。

所谓“过去的因，现在的果”，现在我们的人生，也在因地里播撒种子，希望将来会有好的结果。我们想要有怎样的收获，就先要怎么栽种。一般人都说“一分耕耘，一分收获”，不过因果是“种一收万”，就如一粒种子，可以栽培出一棵大树，能结出万千的果实，这是一本万利的投资。所以在因果的道理上，我们一定要深有体会、而且身体力行。