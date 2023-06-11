“远离邪妄贪欲…”

星云大师说：分享故事：磐踶是舍卫城（古印度恒河中游北岸拘萨罗国的都城）一位著名人物的儿子。他在年轻时就出家为沙弥。出家后的的第八天，他与舍利弗（释迦牟尼佛十大弟子之一）一起去化缘，半路上看见农人引水入农田。他问舍利弗：“没有心识的水，能够随人意地被导引到任何地方吗？”舍利弗说：“是啊！水可以被导引至任何地方。”

他们继续上路。后来，磐踶又看见制作弓箭的人用火锻烧弓箭，使其笔直。他也看见木匠切割、刨平树木，用来做车轮。这时候，磐踶想：“如果没有心识的水，可以任人导引至任何地方、没有心识且弯曲的竹子可以抚直，没有心识的木材也可以做成有用的东西，那么，拥有心识的我，为什么无法控制我的内心，修行清净止观呢？”

后来，他也明白，我们需要有正见，有了正见就会有正确的思维。正思惟就是在生活中不贪欲、不嗔恚、不愚痴，远离邪妄，作真理智慧的思量分别。

钉子

人生处世最重要的是奉行八正道，就是正见、正思、正语、正业、正命、正精进、正念和正定。当中的正思是人生旅途中的关键，人在生起邪或恶的思想时，只在一念之间，一念之差或将让我们万劫不复。

佛陀曾经提供很多方法，来帮助人们转化令人烦恼的心念。他曾讲过一个方法，就是换钉子。就像木匠

钉进新钉子、取代锈钉子一样，我们可以用善念来取代恶念。为了防止不善的心念生起，最简单的方法莫过于让自己生活在健康的环境中，远离诱惑。

西谚有云：“建立正确的见解，是对抗错误的防腐剂”，因此，我们有正确的思想，才会有正确的人生观；有了正确的人生观，才不会迷失，才能健全人格。

来由

生活中，我们需要有什么正思呢？三点参考：

一、家贫应思良策：家中贫困，有什么好的方法可以解决呢？应该要懂得勤奋。俗语说“懒惰生艰难，苟安生苦楚”，所以做人应勤劳奋发，努力生产，但不可从事不合道德的行业。只要能克勤克俭、开源节流，能量入为出、支出有度，就能改善家庭生活。除此之外，如富兰克林（美国国父、开国元勋之一）说：“有一门手艺，就等于有一份产业”，发掘自己的专才，也是解决家贫的良策之一。

二、危急应思善友：假如我们遭逢危难，除了家人以外，还有什么人能帮忙呢？当然是善友。英国哲学家培根说：“友谊的作用是：如果你把一个快乐告诉朋友，你将得到两个快乐；如果你把忧愁向一个朋友倾吐，你的忧愁将被分掉一半”，所以，善友能帮助你远离邪途，可以让你道德知识增长。

三、枉误应思正法：假如我们被人冤枉、误会了，不必怨天恨地，应要有正确的想法来纾解心中的不满。什么是正确的想法？例如认识因果法则，知道凡事都有因果关系，自己所受的果报，必有其来由；懂得因缘所生法，就不会一味怨怪别人。另外也可自我解嘲，就当成是因为自己优秀才会遭人诽谤，如伊索说：“最有价值之人，最易被人诽谤；最鲜美的果实，最易被鸟啄食”，如此一想，自能释怀，而不致茶饭不思，放心不下了。