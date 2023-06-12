“人在财色之前，要能多点惭愧心…”

星云大师说：分享故事：有个楚国人过着贫穷的日子，一次读《淮南方》书，书中写有“螳螂窥探蝉时用树叶遮蔽自己的身体，可以用这种方法隐蔽自己的形体”，于是就在树下仰起身子摘取树叶——就是螳螂窥视蝉时，使其隐身的那片树叶。

这片树叶落到树底下，地下原先已经有许多落叶，不能再分辨哪片是螳螂隐身的那片。楚人便扫集收取树叶拿回家中，一片一片地用树叶遮蔽自己，问妻子说：“你看得见我吗？”妻子开始总是答：“看得见”，过了很长的时间，楚人一直问，妻子不厌其烦，就骗他说：“看不见了。”

楚人暗自高兴，带着树叶进入市集，当着面拿取人家的货物。于是差役把他捆绑起来，送到了县衙门里。县官审问他，听他说了事情的本末后大笑起来：“你真是自欺欺人啊！”

弊端

自欺的弊端有哪些？三点分享：

一、年老力衰而不自知：老是人生八苦之一，它是生命循环的自然现象。经典记载，人老时因气色、气力、诸根、寿命等境界衰退而令人感到苦恼；虽然如此，有些人老而不自知，健康上不知保护，这就如同一辆车子用久了，不保养就容易损坏。有些人老当益壮、活到老学到老，令人称叹；但也有人倚老卖老、老不晓事而被讥笑。活了大半辈子，得到这样的评论，这是很令人感伤及划不来的。因此，年纪渐老之人，对自己的保健要更重视，对自己的反省要多一些。

二、贪财好色而不自惭：贪，是人们对五欲、名声、财物等无有厌足的一种精神作用，它会让人深陷其中无法自拔，甚至不知省察。世人大都贪好美色、财帛，认为食色性也。因为觉得一切都是理所当然，一点惭愧心、羞耻心都没有，于是处心积虑的以不当手法贪图财富，聚敛金钱，甚至罔顾正义、亲情、道德。社会上临财害义、见色忘义的事件，可以说是层出不穷；如果人在财色之前能多点惭愧心，不千般妄想，生命的平安必会有更多保障。

三、贡高我慢而不自谦：经典里有句话说：“若憍慢生，则长养一切杂染之法，心不谦下，由此则生死轮转，受无穷苦”。有的人抬高自己的身价，态度我慢、贡高，怎么会不让人家的心里怨怪他，甚至在背后批评他呢？还有一句话说得好：“内心谦虚卑下就是功，外面依礼而行就是德”，我们能做到谦冲无我，则能“广山海之度，恢天地之心”。

自知

人要是能自知自觉，知道自欺不对，那还有改过的机会。最怕是“无缘无德而不自觉”，于自己的礼义廉耻、三纲五常，甚至做人的基本道德都不具全而不自觉的人，如何能在社会人群中生存呢？有些陋习不能自惭，态度不能自谦，缘分不能自觉，那么就会弊端丛生了。因此我们做人，要肯待人好，要肯为人服务；只要肯广修福德，何患无处不能通达？