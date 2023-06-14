“慈悲不够的，要增加慈悲…”

星云大师说：分享故事：禅师收了两位弟子，一位敏慧，一位愚鲁。禅师平常教化弟子说：“修行人最重要的就是宁做傻瓜。”两位弟子都谨记在心。一天下大雨，寺庙的大殿好几处落雨，禅师呼唤弟子：“下大雨了，快拿东西来接雨。”敏慧的弟子提着一个小桶冲出来，师父看了很生气：“下这么大的雨，你提这么小的桶怎么接？真是傻瓜！”弟子听了很不高兴，桶子一放，就跑了。

愚鲁的弟子匆忙间找不到桶子，随手取了一个竹篓冲出来，师父看了又好气又好笑，就笑着说：“你真是天下第一号大傻瓜，有漏洞的竹篓怎能接雨呢？”

弟子看到禅师笑得那么开心，又想到师父平常的教化：“修行人最重要的就是宁做傻瓜！现在师父说我是天下第一号大傻瓜，不是最大的赞美吗？”他一时心开意解，悟到应以无漏心来接天下的法雨，立即就开悟了。

完美

漏，是东西坏了的意思。汽车漏油，水管漏水，都要加以修理，不修理，就无法使用。人的身体，有时候也会有破漏的时候，例如肠胃破了，就会胃溃疡、胃出血、胃穿孔；皮肤破了，就会流血、流脓。凡是漏，就是表示有问题。

佛教把世间上的东西分为两类：一是有为法，也叫有漏法；二是无为法，也叫无漏法。世间上的森罗万象，地水火风，因为受无常苦空的变异，时刻都在流转，所以归为有漏法；凡是常乐我净，不生不灭的真如涅槃，就称为无漏法。一些修道的人，都在想办法要超越有漏法，希望从有漏的世界，到达无漏的世界。可这并不容易，因为人世间也是有漏法，它并不完美，它充满欲望。

补漏

举例说明，有一些忠臣孝子，为国尽忠，为亲尽孝，但后来又出了问题，一定是他尽忠以外，有了问题，把忠诚漏了；尽孝之外，有了问题，因为把孝道漏了。因为有漏，忠没有忠的结局，孝没有孝的结果，就如同一些宗教信徒，一生虔诚信仰，但偶而心有不平，恶口相向，就把功德法财给漏了。

一艘大船，尽管可以普载万千的人货，但是船舱漏水，就会有沉没的危险；一桶煤气，尽管可以发电加热，给人很大的功用，但是瓦斯漏气就会致人于死。意思是说，我们做事，常因为有漏而前功尽弃，功亏一篑。

什么是漏呢？就是和欲望有关的，就是烦恼、五盖、缠结等。烦恼常把人生的大船给漏沉了，因此人生在世，一直在想办法要补漏。慈悲不够的，要增加慈悲；智慧不足的，要增加智慧，凡是功德善事不全的，要多多的广结善缘，多多的积聚阴德。

人有欲望烦恼，人就是有漏。漏之一字，就是缠、结、缚、障、盖、系、垢、使、轭等，吾人对于漏之缺陷，不得不防啊！