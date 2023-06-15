“滴水虽微，但大海亦是由滴水所成…”

星云大师说：分享信息：许多素食爱好者都知道佛光山有滴水坊，滴水坊开设不为谋利，而是给与大众方便；除了供应各种不同口味的餐点，让来寺礼佛及参观游客，品尝到色香味俱全的佳肴外，那里悠闲、品茗、论道的氛围， 让人能暂时抛开喧嚣吵杂， 格外觉得轻安自在。

佛光山的第一间滴水坊，位于台北松山火车站旁的佛光山台北道场，成立于1994年，之所以取名为“滴水坊”，是希望借由“滴水之恩，涌泉以报”的精神，带动社会知恩、感恩、报恩的风气。

滴水的典故，来自于日本的滴水和尚，他有一次端水给他的师父洗脚，没有珍惜水资源，将多余的水随地倒掉，遭师父训斥：“一滴水可以解渴、一滴水可以给植物带来生机、一滴水能滋润大地”；为了警惕自己的浪费行为，故自取名为滴水和尚。滴水坊的精神，正是要推动这种惜福的报恩思想，希望借由滴水坊抛砖引玉，带动社会良善风气。

两利

滴水和尚弘法过程，有人问他：“世间上什么功德最大？”他答：滴水！有人又问他：“虚空包容万物，什么可以包容虚空？”他也答：滴水！

滴水虽微，但大海亦是由滴水所成。人在世间，福报有多少？这是有数量的，一个人该有多少金钱、多少爱情、多少福寿、多少资用，等于银行存款；浪费开支，终有尽时，因此要节用惜福，虽是滴水，也不可任意丢弃。

回想我（指星云大师）童年生活的家乡苏北，大家过的苦日子，都是一饭难求，三餐不继，因此对于来之不易的一切，都存有感恩的心。过去丛林的语言里，常常有十方物、十方众生，表示对来自十方成就的感念；因为个人生存在世，都要靠着士农工商，各行各业的人士，提供我们生活所需。

但要感谢十方，不单只是在佛殿里祈求保佑，应该是要走入社会，改善风气，净化人心，对国家社会有所贡献。因此，提倡施茶、施粥、施书、施医……细水长流的布施，点滴给人，希望施者、受者都能欢喜，彼此两利。

训诲

此外，为实践佛法所讲的“四恩总报”思想，我则在佛光山全世界各地别分院，设立佛光缘滴水坊。滴水坊的命名，源自于滴水之恩，涌泉以报之意，以感谢十方大众的成就；另一方面也蕴含滴水禅师惜水如金的训诲。

滴水坊的设立不同于一般商店，不以金钱来论服务，它就如观音菩萨，并非为了供养才救度众生；滴水坊是一个提供休憩品茗的地方，借着书香、茶香、绘画艺术，寓教于乐，兼具启发大众惜福、惜缘的功能。想到我们吃的、穿的、用的，都是来自于社会大众的支持，我们能够常常心存感恩之心，这是多么美好的事情。