“生死疲劳，从贪欲起…”

星云大师说：分享故事：战国时期秦昭襄王四十五年，秦占领韩的野王（今河南沁阳），阻绝了上党（今山西长治）通往韩首都的道路，上党守吏冯亭和人民商量，决定归附赵国。赵平原君得到消息，认为平白获得一郡没什么不好，于是接收上党成为属地。

但这一来激怒了秦，转而攻打赵。秦国将军白起，在长平（今山西高平）大败赵军，坑杀赵投降士卒四十万人，国都邯郸（位于河北最南端）几乎不保。

司马迁在《史记．平原君虞卿传》文后，以这段历史事件来评论平原君，说：“平原君是个文采风流的公子，但眼光短浅，不能看透整个局面。”因为贪图上党，使得赵国几乎亡国，就像俗话说的：“利令智昏。”

利令智昏就是用来形容人受利欲迷惑，使得理智昏乱。

·火坑



欲望多的人，常常会陷入“利令智昏”的困境，心理状态就是：常在所求不得的痛苦中，亦或得到了，又怕失去它的恐惧；可人的欲望是无穷的，满足了一项欲望，又会滋生另一样出来。

再分享故事：印度的阿育王是护持佛法的大功德主。他有个弟弟修行得道，阿育王欢喜，希望弟弟能长住皇宫，接受他的供养。但弟弟认为：“世间的五欲──财色名食睡，是禅者的障碍，必须减免、去除，内心才能拥有真正的宁静。弟弟认为，依傍林野，少欲清心，自在如水中鱼、空中鸟，为何要把自己再推进世间的泥沼呢？住在寂静的林野，自在来去，无我、无我所，随意所住，无有障碍，为何还要再戴上五欲的锁链？甚至终日与万籁同呼吸，与山色共眠起，以禅悦为食，滋养性命。如今如果要高卧锦绣珠玉大床，可知一席蒲团，含纳山河大地，日月星光。弟弟的最后一句话是：“我已从火汤炉炭的痛苦里脱身而出，怎可能再重入火坑呢？”阿育王听了弟弟一番的剖白，也就不再坚持己意。

·起舞



这些年来，由于社会讲求道德的声音低落、价值观念的偏差，导致乱象丛生，新闻报道所见，上下、同侪、群我等伦理人际关系失序，而其中又以利令智昏的例子居多。

现代社会大多以利为导向，养成利益薰心、贪求欲望的习气。而我们可以做的是，想想“见利不求争分，利争分则痴心妄动”的道理：假如对世间不望益我，对得失不希不求，我们就不会患得患失，随着世间纷扰起舞。

相较于修道人，一般人是不可能做到无欲无望，然而做到少欲是可以的，我们可以对外在的五欲六尘少起贪爱心，甚至要去除对于“我”的执着；所谓“生死疲劳，从贪欲起；少欲无为，身心自在”，我们要的自在，物质是不能满足的啊！

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