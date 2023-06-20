点智慧：不平凡的小事

“以一己之生命，带动无限生命的奋起…”

星云大师说：分享故事：英国艺术家艾玛利用在慈善机构、古董店找到的旧书，创作出令人难以置信的3D纸凋，不仅让故事情节从书页中弹出，更借由艺术让废弃书重获新生。例如她的作品《航行七大洋》，可以看到一艘大船滑过涟漪的书页。在介绍鸟类的书上，她则做出一只啄木鸟在敲门。她说：“我用我掌握的所有细节，重现植物、动物、建筑及文学场景。”

她通常会使用简单的材料——胶水、纸及剪刀，来雕刻建筑立面、活泼的动物，以及绿树成荫的树木。她说：“谁没有梦想过我们最喜欢的书可以变得栩栩如生，甚至会有人物从书页中走出来？”而一般人看到这样的书时，都会惊叹，因为阅读的最大乐趣，就是在脑海中将书面故事形象化，而艾玛将它化为真实。艾玛说：“我喜欢特别观察一本好书，一棵美丽的树，一朵盛开的花。书籍雕塑是我的创意出路，可以突显生活中一些小事的不平凡。”

艾玛在学生时期就踏入了雕塑生涯，作品曾在香港、伦敦展出。尽管她曾为了获得艺术史学位，不得不暂停创作，但没过多久她就恢复了热情，她说：“我意识到用书雕刻让我很开心，这就是为什么剪刀、胶水又回到了我的手中。”

她表示，人们对书籍的需求正在下降，因为它们正被电子书取代。她说：“对我来说，书的结局可能是悲剧性的，因此我工作的持续目标，是将这些书呈现为值得欣赏的对象。我只是以一种全新的方式来介绍一本书，他们还可以看到一个视觉图像。”

平庸

《孟子·滕文公上》曾说：“舜何人也，禹何人也，有为者亦若是”；伟人是人，我们也是人，他们能做到的，我们应该也能做到……至少，我们可以追随他们的步伐，做对社会有意义的事。在生活中，绝大多数人都没有做出轰轰烈烈的大事，但是却可以让自己在小范围内行善做好事，让平凡生活变得有价值，这就是生活的真谛。

上天没有能力把我们变成圣贤，上天也不能使我们成为贩夫走卒，成圣希贤都要靠自己去完成。如果我们想要有一番作为，活出自己的精彩，即便是平凡，也能够找到发光发亮的点，照亮人生；如果我们甘于平庸，虽然有才却不懂努力，即便是再好的机会也抓不住，只能沉沦度日。

钥匙

世界上的芸芸众生，他们就像是精密仪器上的一个个螺丝钉，他们都能发挥自己的价值，让仪器运转自如。分享一则新闻：有个人看到没有司机的大货车在下坡路上狂奔，他毫不犹豫，拼命地跑向大货车抓住车门跳到车上，制止了一起惨剧。

事后接受记者采访时，他说：“自己只是做了该做的事，相信很多人遇到这个情况也会这么做。”这就是人性的闪光之处。有句话说得好：“生命的价值，是以一己之生命，带动无限生命的奋起、活跃。”新闻中这个人的做法，就是对这句话的完美诠释。

任何一个平凡的人都有可取之处，都有独特的价值所在。就好比悬崖上的松树，看起来毫不起眼，但是当松子跌落，经过匠人的巧手加工，就能成为一件艺术品。我们每个人都是如此，要面对自己的平凡，却又要积极进取，有一颗热爱生活的心，努力丰富自己的生活，找到自己精彩人生的钥匙。