“祈福虽然好，消业更为重要…”

星云大师说：分享新闻：中国深圳市政协原副主席、汕头市委书记黄志光，母亲在2006年去世，他的老家海丰县的鸡鸣寺，给他的母亲连续做三年法事。一次做完法事后，寺庙住持对黄志光说，寺里欲修建一座大佛，希望黄志光帮忙请些老板赞助。而黄志光也可以把自己的名字刻在佛石上，让佛祖记住，达到“深度保佑”的功效。

黄志光对此深信不疑，于是，他便张罗要在佛祖石头上刻字的钱，这些钱后来也都筹集了捐给寺庙。后来黄志光被调查并被控，他坚称捐助庙宇的其中100万人民币（今天约等于18万8500元新元），是商人以他儿子的名义捐出，而他实际并没有收贿。

只是，公诉机关并不认同。公诉机关称，黄志光收受100万元，具有明显的主观故意，捐钱求佛祖保护，并在佛石上刻下名字，供香客跪拜敬仰，也是在图名牟利，属于受贿情形。黄志光后来也被判刑。

中国媒体这样报道：“受贿官员换位思考、推己及人，居然以为佛祖也爱财，真是天下奇闻。佛石上刻下名字，估计一则想借此光宗耀祖炫耀显摆，二则想求佛祖保佑能继续升官发财。结果黄志光此举非但没能抱住‘佛脚’，反而落下笑柄。”

开启

祈福，是人类与生俱来的本能与渴求。为了永保安康，有人向大自然山川祈求，有人向日月星辰祈求，也有人向天神地祇、诸佛菩萨祈求，或放生祈福、点灯祈福、叩钟祈福和抄经祈福等等。有时候到庙裡抽签，如果不满意，还能将签条绑在绳子上，表示厄运从此不再跟着自己。

然而，所谓“佛在心中莫外求”，我们如果自己身不正心不纯，对因果没有敬畏之心、戒惧之意，又如何能求得应有的庇护呢？就像《阿含经》里说的，一块石头丢进水里，自然往下沉，不会因为祈求神明，石头就会浮上来；我们只管祈求，却没有改变自身行为，福气是不会来的。

与其寄望菩萨为我们降临福气、消灾免难，不如努力净化自己、开启自我内心的智慧宝藏；只要心中有善法的慈悲智慧，就能消除障碍，得到好果报。因此，解铃还须系铃人，祈福虽然好，消业更重要。

正气

消业就像身体脏了，要用肥皂洗涤。同样的，我们要想消业，也要有武器才行，什么才是我们消业的武器呢？做好事、说好话、存好心就是；忏悔发愿、广结善缘、作务培福，乃至受持五戒十善，也是我们的武器；只要能增加我们内心的善法，使我们懂得与人为善的，都是武器。我们不论境遇如何，但行好事、莫问前程；人有善念，自有天佑。

人生在世短短数十年，但是，我们为了事业，为了家庭，难免奔波劳累，甚或与人争执计较，这中间，虽不说会犯上什么罪行，只是身口意三者，也会造作一些恶业。如果，每个人都能够及时反省忏悔，则善业增长，恶业消除，仍然不失为堂堂正正的一个人。

我们心中的“佛”，不该是形象化的“佛像金身”，应是追求自己的一身正气。在生活中，我们可以从细微处拒恶防变，以自律保身，锻造自己的“金刚不坏之身”。否则，当已被恶侵蚀地千疮百孔时，才想到“抱佛脚”，天地也难容啊！