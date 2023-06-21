木子：密接而离为哪桩？

根据C国民政局的资料：2023第一季度，全国登记结婚的佳偶共有1010.8万对，而申请离婚的怨偶则有446.1万对。聪明的看官只须按手机除一除，就会轻易算出：一个季度的离婚登记，居然占了结婚登记的44.13%！上期拙文《密接者离》曾引用C国H市的案例，说明解封后申请离婚的预约，竟已排队到3、4个月之后；比照全国“死死一生”的数据，可见所言非虚。

诚然，三年疫情期间的封城、封锁、封控等各种封闭式管理，迫使很多夫妻必须居家隔离、居家办公……；长时期的“密接”，非但没能促进彼此的感情，反而加深了双方的矛盾——因为日常生活中鸡零狗碎的琐事所积累的怨怼，就像小雪球那般越滚越大，最终导致夫妻感情破裂、婚姻崩塌。这在婚姻专家和社会学家所汇总的离婚原因中占到了35%，是其中最大的比份。

在小比份的几个离婚原因中，经济因素仅占2.5%倒是令人颇感意外。众所周知，疫情三年的恶劣经济大环境，导致许多企业纷纷裁员降薪，下岗的失业，在职的丢心。更糟的是：除了C国政府大力整治地产、互联网、教育培训等多个行业的内忧，还有中美贸易战让国家收入减少，美国加息缩紧全球资金等外患，导致小老百姓的财政入息也跟着倒了霉下了降。家庭经济骤然“微软”，但房贷车贷、育儿养老、柴米油盐等金钱压力却依旧“过硬”。所谓的“贫穷夫妻百事哀”，我的理解是：生活里一旦缺了酱醋茶，生命中一世爱恋都变假。