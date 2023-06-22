“让可用的资源再生，即是功德…”

星云大师说：分享信息：日本从1980年开始实施垃圾分类，是世界上垃圾分类做的最好的国家之一。2020年东京奥运的奖牌，组委会别出心裁，从2017年4月1日起，花了2年从7万8985公吨的白色家电（指可以替代人们家务劳动的电器产品，主要包括洗衣机、电冰箱等）及621万支手机中，提炼出32公斤纯金、3500公斤纯银及2200公斤纯铜，打造成所要颁发的5000枚奥运奖牌。

借由这个计划，日本政府让全球民众了解电子废弃物再利用，以及提升电子垃圾回收率的重要性，其中光是回收提炼的32公斤黄金，市价就超过219万新元，令许多人惊呼，生活中不起眼的电子垃圾，累积起来竟有巨大价值！

为了减少电子垃圾，奥地利推出电子产品维修券，荷兰设计团队则将其打造成办公家具。奥地利民众可下载维修券，补贴智慧手机、笔电或洗碗机等电子产品的修理费用，补贴额度为修理费用的50%，上限约为290新元，希望借此改变国人的消费习惯。荷兰阿姆斯特丹的设计团队推动“矿石溪流”计划，利用电子废弃物制作成前卫的办公家具。例如：电脑机壳组成收纳柜、铝板做成椅子，且由部分手机零件装饰；办公桌及隔板则结合了旧微波炉的零件及电脑键盘。

落实

除了资源回收，我们在生活中，都可以做一些小事，帮忙落实环保理念，例如：吃的、用的适度即可，多买不用便成垃圾；多用瓷杯、环保碗，少用纸杯及免洗餐具；洗澡不用盆浴，采淋浴方式；不随手乱扔东西，减少制造垃圾；家中照明设备改换成省电灯泡，并养成随手关灯的习惯；调高冷气机的自动开启温度；回收看过的报纸及机油；买菜或买杂货时，带自己的背袋或购物袋，并选择较少包装的物品。

把车子保养好，不让它冒黑烟；经常检查车胎，因为充气不足的车胎容易坏又耗油；多走路、多骑脚踏车；少开车，尽量利用公共交通工具；推行搭地铁、搭巴士和骑行运动，以及购买可回收材料制成的器材和文具等等。

品质

根据统计，种一棵树要花十年的时间，砍一棵树却只要几分钟；婴儿从出生到二岁，所用的纸尿布，必须用掉二十棵树；每回收一吨废纸，可以少砍高八公尺、直径十四公分的原木二十棵；印刷品采用再生纸，每月可以少砍约四十万棵原木。因此，回收废纸制成再生纸，以循环利用，除了可以减少砍树量，亦可间接救水源。

有人说过这样的话：“人类的平均寿命越来越长，大自然的寿命越来越短。”因为人的保健有方，加上欲望无尽，大自然的资源却有限有量，实在不堪人类如此继续破坏。如果每个人都具备环保意识，并在生活中确切落实，地球就能逐渐养息，我们也可以拥有优良健康的生活品质。