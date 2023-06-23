“内心忠诚的人，往往是世路的明灯…”

星云大师说：分享信息：粽子的由来说法很多，最普遍的说法是为了纪念屈原。屈原出生于战国时代的楚国，25岁就当了左徒，官位仅次于宰相。屈原爱国，屡向楚王进言，革新政治，但因楚王听信谗言，宠爱奸臣，屈原的忠言并未受到采纳，甚至因此而得罪宠臣遭到驱逐。

在放逐期间，他将内心忧国忧民的情怀，转化成文字，写下了著名的诗篇《离骚》。直到他听说楚国都城郢都（今湖北省江陵县境内）被秦国攻破，因痛不欲生而怀抱石块，跳入汨罗江。这个时间为公元前278年农历五月初五。

屈原投江之后，人们因为同情屈原及怀念他的爱国情操，就将煮熟的米饭投入汨罗江中，目的是为了让屈原食用，并借以祭悼屈原的亡灵。后来，据说屈原曾以托梦的方式，告知人们投入江中的米饭都被鱼类吃了。因此，人们就将煮熟的米饭改装入竹筒或笠叶中包裹，再投入江中，如此屈原就可以领受民众的美意。

另有一说，将煮熟的米饭或包好的粽子投入江中，不是给屈原吃的，而是喂食鱼类，鱼虾吃饱粽子后，就不会再去吃屈原的尸体，使屈原能保留全尸。

尽忠

心量大的人能包容小人，小人不能包容有心量的人，所以心胸宽大的人，也是比较吃亏。历史上有抱负的贤臣良将，往往被一些妒贤害能的小人所排斥，例如三闾大夫屈原，满腔忧时忧国的热忱，却不能见容于小人，因此最后除了投江以外，又能奈何！现代社会一些国家，我们也看到这样的例子，老百姓一直在叫屈，贤臣良将多遭冤屈，让他们的匡时济世之才，不能得用，殊为可惜啊！

在古代，要做一位忠臣很困难，因为忠臣对君王要绝对的服从尽忠，毫无条件的奉献牺牲。然而，来到民主社会，这个时代更需要我们去尽忠国家，尽全力去维护国家的利益所在，和全民的幸福所系，而不是对于特定个人的尽忠。

广义

那么，我们应该向什么对象竭尽我们的忠诚呢？忠于国家是必然的，所谓“覆巢之下无完卵”，国家灭亡了，个人也就岌岌可危；我们要忠于领袖，领袖是领导我们全民完成理想目标的能者。甚至要忠于爱情，忠于夫妻之间生命相托，至死不渝的感情；忠于朋友之间诚信不欺，肝胆相照的道义；忠于责任，忠于自己对社会、对家庭、对工作、对承诺、对自己的责任；忠于良心、忠于人格。良心人格是对于道德价值不妥协的一份护爱；忠于信仰，信仰是对于真理信念不转移的一种追求。

忠的含义，放眼现在，不仅是狭义地尽忠某一个人，或对某种特定对象的恭敬崇拜，更是广义地对大众的服务奉献。生活里，忠的美德和我们的关系非常密切，忠的懿行对我们人格成长的影响至深且大。内心忠诚的人，往往是世路的明灯，光照八方。