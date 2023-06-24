“什么是迷信？什么才是正信？”

星云大师说：分享信息：生活中有太多这样的例子：有些人在这个庙求得不灵，就到别的庙，像这样就是没有宗教道德。为了自己幸福而杀生拜拜，这不合乎宗教道德。没有钱求神明给自己发财，这也不合乎宗教道德。

做事情能不能合乎道德，能做不能做，自行决定就好，偏偏要在神明面前占卜问卦，一旦出了问题，便说这是神明教他做的，把责任推给神明。对于信仰的对象，为什么会朝秦暮楚，或对神明有种种的要求？除了欠缺宗教道德观念，也有认识上的错误。

一句话是重点：我们不要因为大家这样说、那样说就信仰，必须经过自己理智的抉择，才去信仰。这样的信仰才不会后悔。

五戒

每个正信宗教都有自己的信仰观。像佛教的三皈五戒，就是合乎宗教道德的信仰，虽然不一定要吃素，但是须遵守佛陀开示的做人基本道德，内容是：一、不杀生——不随便杀害生命；二、不偷盗——未经许可，不得擅自取用别人的财物；三、不邪淫——不破坏别人家庭的幸福生活，及他人的贞节情操；四、不妄语——不得说谎诈骗及毁谤别人的名誉与信用，以及五、不饮酒——不得吸食任何会妨害身体健康及迷失理智的饮料或药物等。

这五条戒法，也是社会的基本道德，如果人人都能奉行，那么任何人在大部分时刻都不怕生命会受到杀害、财物会被偷窃、夫妻情感会被抢夺、名誉信用会被伤害、身体智慧会受到损伤，这也是形成社会安和乐利的基本条件。

心灵

佛教的看法是，不是信仰了佛陀，就一直要求，祈祷佛陀能给予什么；而是一心一意的奉行教诫，从而获得身心的健康与家庭的幸福。虽然对信仰的对象不作要求，但对于自己未来的种种增上，如财富的增加、身体的健康、眷属的和谐、寿命的延长等，是可以要求的，而这种要求也应从自己的身体力行做起。

我们希望未来及来生比现在丰富美好，必须能再出生为人或上升天上。布施与持戒（五戒），都是克制自己、利益别人，牺牲自己、福利人群的作法，与一般向神明要求物质的信仰比较，这也说明一种符合基本生活、心灵得到安定的宗教道德观。