“多求的结果是穷……”

星云大师说：分享故事：吕洞宾拜汉钟离为师后，师父交给他一个大包裹，足有几十斤重。师父吩咐，包裹里装的是仙家的无上宝贝，要吕洞宾形影不离的带着，吕洞宾照办了。

一天，师徒二人云游到一座山脚下，然后开始爬山。汉钟离走在前面，步履轻盈，如履平地；吕洞宾肩负包裹，咬紧牙关跟在后面，身上包裹未离身。两人爬到山顶休息，汉钟离笑着对徒弟说：“你可以打开包裹，看看里面的宝物了。”吕洞宾一层层的解开，睁大眼睛一看，里面居然是一块普通的顽石！

汉钟离说：“怎么样，没想到吧？”吕洞宾说：“弟子确实没想到。师父既然说它是宝物，此顽石一定就是宝物。我对师父的话坚信不疑！”汉钟离赞道：“说得好！你且来看！”但见他用手一指顽石，喊了一声“变”，顽石即刻变成金光灿灿的黄金！吕洞宾惊叹不已。

汉钟离说：“我今天就把这个点石成金的法术传给你，五百年之内就是真正的黄金，再过五百年又变回石头。”吕洞宾听了师父的话，沉吟良久，说：“这个点金术弟子不想学。”汉钟离好奇地问：“为何？”

吕洞宾答：“点石成金必须毫无贪念，弟子还要再磨炼心性，此其一；其二，如此法术，兴利五百年，又遗害五百年，这样做岂不误了后人？”汉钟离听了心中大慰：“修道修仙者，慧根最要紧，慧根即德行。你不但磨炼了毅力，对修道有不疑的信心，更是通过了为师对你的清净慈悲的考验。为师终究没有看错人！”

胸襟

再分享故事：晋朝的道安法师，有一天，一位护法居士郄超派人送了一千斛白米给他作为寺中的斋粮，但寺中没有这么大的米仓，好不容易道安法师腾出三间楼房，才把这一千斛白米装进去。于是，道安法师回复了郄超一封信，说：承蒙你送给我们一千斛白米，但却增添了我们很多收藏的麻烦！”

故事寓意：一般人总是嫌东西少，而法师却嫌东西多，这是圣者的胸襟，这是菩萨对世间的态度！觉悟的修道者，对于世间物欲的看法是，多求的结果是穷，喜舍的结果才是富，东西多了，心为形役，生活反而得不到安宁。

善用

一般人的“心无厌足，惟得多求，增长罪恶”，这是不容否认的，贪欲越多，增罪越多。可是大家都没想到，“大厦千间，夜眠几尺？积资巨万，日食几何？”在那些万贯家财的背后，不知隐藏着多少的罪恶！名誉高位之中，不知潜伏着多少陷阱！

觉悟的人，并不是不要钱，而是善于用钱。钱财保存得再多，并不属于自己，把钱财用于有用之处，才是属于自己的。所以觉悟的人处理财富的方法：十分之二用于救济为善，布施供养；十分之二用于自己生活日用所需；十分之二储蓄，留作老病旅行必要之用；另余十分之四留作经营，将本求利。

一个人因为不知足，使心耽着外境，因此，财富当前，生命就在财富手里；多求的人，自己是什么也保不住的。历代以来的富豪在哪里？多求者的结果究竟能得到什么？若是能够知足，生命才能安定，生活中才有乐趣可言。