“忍耐是最好的护身符……”

星云大师说：分享信息：一般人所期盼的都是平安，但这个期盼也比较自我，只要我高高兴兴出门，我平平安安的回家，就是出入平安的祝愿了。其实，以因缘观来说，我们需要的出入平安，应该是自己和别人两方面的。一、自己的平安——保护自己，避免自己受到伤害，以及二、别人的平安──保护别人，避免自己伤及别人。

力求自己平安，因为大家都会珍惜自己的生命，在本能上都能遵守安全措施，把安全守则放在首位，让意外不致发生。而顾及别人的平安，就是要避免自己伤及别人。无论是谁，驾着汽车、电单车，又或者个人代步工具在路上行走，这些工具都可能在瞬间变成伤人夺命的凶器。

我们务必要小心谨慎，切勿因一己之便，贪一时之快，而罔顾路面安全，危害其他道路使用者，祸及无辜。

行车

所谓“人生如行车”，有四点比喻：

一、不违规超车，人要守分：违规超车是危险的，人如果不安分守己，就如超车般的危险；反之，如果人人都能守本分，就能遵守交通规则，也就不会有踰越的行为，如此道路必能保持顺畅，驾驶者也能平安地行驶。

二、不冲斑马线，行要谦让：有的人开车行经斑马线时，对行人毫不礼让地加速直冲，这是没有尊重别人与自己生命的行为。如果人人能谦让，如此才能息争。战国时代赵国的宰相蔺相如，主动让路给扬言要羞辱他的大将廉颇，终于感得廉颇心生惭愧，于是将相和合，而使得有虎狼之心的秦国不敢犯赵。所以谦让的人生，必定是和睦安定的人生。

三、不硬闯红灯，物要节制：有些人，经过信号灯志，看到红灯亮了，明知不可以通行，却要冒险硬闯过去；这就如一个人，明知五欲的危险，却又一再的沉溺其中，甘愿沦为物质的奴隶而不能自拔。如果一再放纵而不加以节制，则必会导致堕落，以及精神的贫乏。如果懂得节制，不过分追求侥倖的人生，必定是安全喜乐的人生。

四、不乱鸣喇叭，言要缄默：驾驶技术高超的人，是不乱鸣喇叭的，他能心平气和、快慢适度地掌握驾驶的速度与行车的距离，就如一个有德、有学、有修养的人，他在任何场合都能适宜地应对进退，甚至保持缄默，不随便发言，凡事三思而后言、三思而后行，因此而能避免不必要的是非。

积蓄

守本分的人生，才能各安其位；守本分的人生，必定是平安吉祥的人生。人所行所做要合于律法、规矩，也如同在生活中严守五戒，这就好比忍耐能让我们免除危险。在人生中，忍耐是最好的护身符，一時的忍耐，可保百年之身，一時的忍耐，是积蓄力量之源。忍耐的人生，必定也是成就大事的人生。