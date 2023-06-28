“我们的心理，何尝没有不治的绝症呢？”

星云大师说：分享信息：科学家用了3年，对近700名百岁老人进行研究，发现他们不易生病。而健康长寿的秘诀是：拥有好心态。而这也印证了元代医学家罗天益说过的一句话：“心乱则百病生，心静则万病息”；我们如果内心混乱，欲望丛生，就易招致病魔。而内心平静，和悦之气升起，就可以减少生病。

世间寻求健康，道理其实不难，健指身体，康指精神，精神健康决定身体的健康，精神健康是健康的关键，疾病就是一个人没有精神、即为疾病的开始，患者又作何解？只有忧才有患，患起于忧，忧产生患，患者一定是心上出了问题。

所以最好的养生，就是内心平和。一个内心平和的人，情绪不易走极端，不会大起大落，所以气血就不会停滞。而在处事方面，他们能容人、能谅人，内心安宁。正所谓“心宽一寸，病退一丈”，我们能把心理上的负面态度转变过来，变成一个宽心的人，这无疑是保持健康的好药方。

真病

现代医药发达，各式各样的药品无奇不有，表示现代人所患的毛病之多，已到了史无前例的状况。然而，身之主宰便是心，身有病自然要吃药看医生，可是如果只医身不医心，效果必然有限。事实上许多疾病的导因是心理作用，最浅显如肠胃病，百分之八十以上和情绪脱离不了关系，如果我们能够常保持心平气和，许多疾病自然能够不药而愈。

我们生理上有所谓的癌症，心理上何尝没有不治的绝症呢？贪、嗔、痴、慢、疑就是不可等闲视之的病患。中国有一句老话说：“药石医假病，真病无药医”，所谓的真病，指的就是心病。

无心

佛陀说法四十九年，有关人生的，大多都离开不了心。因为心主宰人的一切行为，心若清净，身体必能健而康，若心杂染，所见所闻必然是污秽的，那么身体又怎能不受到污染呢？

我们可以如何对治，以防心变质呢？四点参考：

一、静心对治动心：现代生活紧张快速，大多数人都患有浮躁不安的通病。因此，在我们每日的生活中，至少须有几分钟的静心时间，来做涤清尘虑、自我宁静的训练工夫，让心湖的污垢沈淀，就可避免心理累积不必要的杂质。

二、好心对治坏心：我们的心常常浮沉，在好坏之间转念：好心一起，万事如意，恶念一生，障门开启。因此我们要摒除坏心，护持正念，培养慈悲仁爱的心。

三、信心对治疑心：人的多疑、猜疑，就易引起疾病，怀疑朋友不义、伴侣不忠、亲人不睦。疑念一起，如绳缚身，寸步难行。因此，如果能放宽心胸，多一些包容，才能摆脱疑心的侵袭。

四、以无心对治有心：人的生命中如果只有金钱，一旦没有了钱，生活就会痛苦不堪；如果以爱情为生活的重心，一旦爱情变质，就会苦恼。有所执着，就有所对待、牵系，如何自在？内心安宁的人，身体更少出现问题，因为情绪稳定，他们把愤怒、焦虑、恐惧都放出去，气血自然通常无碍。