“泯除物我的对待……”

星云大师说：分享故事：苏东坡（北宋著名文学家、政治家）和秦少游（苏东坡的门人）在一起吃饭，两个人才华都高，往往为了谈学论道，互不相让。这天吃饭时，刚好有一个人走过，由于那人许多天没有洗澡，身上爬满虱子，苏东坡就说：“那个人真脏，身上的污垢都生出虱子。”秦少游不同意，他说：“才不是呢！虱子是从棉絮中长出来的。”

两人各持己见，争执不下，便去请佛印禅师，评判谁输谁赢，并且商议输的人要请一桌宴席。苏东坡求胜心切，私下跑到禅师那里，请他务必要帮自己的忙。秦少游也拜托禅师，禅师也答应了他。

两个人都以为稳操胜算，放心的等待评判的日子来临。揭晓的日子到了，禅师下评断说：“虱子的头是从污垢中生出来的，而虱子的脚却是从棉絮中长出来的，所以你们两个人都输了，应该请我吃宴席。”苏东坡和秦少游一怔，不约而同佩服禅师的智慧，不偏不倚地解决了两人的纷争，巧妙得很。

苏东坡后来有感而发，写了一首诗：“一树春风有两般，南枝向暖北枝寒；现前一段西来意，一片西飞一片东”;这是一首非常有趣的禅诗，它寓意禅师化解争执的妙方在于：你们看，一树春风有两般，南面的树枝向暖，北边的树枝向寒，可都是一树两枝，现成的一段西来意，何必分高分低？虱子算什么？一片西飞一片东，两个人都不必争了。

实相

我们的观念中，物是物，我是我，物我之间的关系是对立的，甚至不能相融。那是因为我们把世间的“空和有”分开，因此产生种种的矛盾、冲突、差别，但是在禅师或者智者的心中，物我是一体的，外相的山河大地就是内在的山河大地，大千世界就是心内的世界，物与我之间已没有分别，已完全调合。

好比一棵树，虽然接受同样的阳光、空气及水分，但是各个树叶却有不同生机，彼此又能无碍的共存于同一棵树。因此，宇宙世间在现象上尽管千差万别，在禅的本体上，还是一个。

我们能泯除物我的对待，才能得到圆融的统一，管它虱子从棉絮或从污垢中长出来，把自、他的冲突去除，就能见到圆满的实相。这说起来，不就是我们能在现实生活中使用的观念吗？如果都能把人与人之间的自他矛盾去除，大家尝试从对方的立场思考问题，取得共识，不就容易和谐了吗？

磁场

我们待人处事，是以自我为主体，这个内在主观的自我和外在客观的世界相对，如果是谈到信仰的话，主观的自我体认了佛或神，心内便有佛或神的存在。还有一句话说：“心内有鬼，心外就有鬼。”其实，我们的心外不只有鬼，也有佛、菩萨和神，只是，如果我们心内不相信有佛、菩萨、鬼、神的话，心外的信仰对象对我们也不会产生作用，心内有了鬼胎，心外的鬼才会有作用。

所以，如果我们能够了解“物我合一”的道理，就会知道，我们心在想什么，物外就最有可能感应什么，好的感应好的，坏的感应坏的，这也可以说是“磁场效应”。所以，为何我们常说“好心有好报”，说穿了，大家都能存好心，自然就能感应好报处处来啊！