“让它有正当性、建设性和成就感……”

星云大师说：分享故事：老禅师劝告小和尚：“孩子啊，趁着年轻好好的修行，你就能修成正果，超脱人间烦恼。”小和尚不在乎地说：“师父，您已经老了，我才刚刚开始，有的是时间。”老禅师摇头说：“你不了解，时间不等人的。”

老禅师说着，就将小和尚带到一个伸手不见五指的地方。小和尚说：“师父，我看不见。”老禅师即刻点亮一根火柴、对小和尚说：“你趁火柴还没有熄灭，在地下室挑一样东西，然后赶快出来。”

小和尚趁着微弱的光辨认出地下室的东西，但火柴很快便烧完，地下室又落入一片漆黑。小和尚说：“师父，我什么都没拿到。”老禅师说：“你如果不珍惜时间，你的青春年华就如这燃烧的火柴，一下子就没了。”

宝贵

有些人会以为经上所说的“心无所住”就是逍遥地大自在，能够我行我素，松散随便，也不需要管理时间，其实不然。就以我作为例子（指星云大师），我做每件事情，都要做事前的规划，并且妥善利用琐碎的时间。我与人有约，一定把误差的时间计算在行程中，为什么？因为我的信用比时间还宝贵，不能借口忙、时间不够，而让对方久等。常常是我已经好整以暇坐在车上，反而是随行弟子丢三捡四，拖延了行程，以前我常半开玩笑半教训地说：“我就这样等了一生！”

一个人，要管理家，要管理人，要管理事，要管理钱；管理才能上轨道，才能有条理，才能用而不乱，而这其中的关键，就是管理及安排好时间，依事情轻重缓急的次序去进行。

辉耀

有人一生下来，老天给他的数十年时间，他不知道运用，一生就在时间里七颠八倒。例如，童年应该读书，他偏要游玩；中年了，应该要做事，他想到读书。如果学习，应该先要为人服务，他偏偏自私，什么都只想到自己；人生可以用一些时间去做一点善事，结一些人缘，他偏要去花天酒地，浪费时间，到最后自己生命中的花种不能结果，岂不可惜！

时间的管理，要让它有正当性、建设性和成就感；要让人生的岁月虽然是老去了，但时间却带来我们的成就、我们的历史、我们的功德。所谓精神不死，就是我们能留下了时间中的许多杰作，昭昭都能存在，例如佛陀的说法，例如孔子的传道，例如玄奘的西行；以及许许多多伟大的雕刻、伟大的艺术、伟大的文学作品的光辉，都能辉耀人间，这才是一流的时间管理。