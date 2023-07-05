疫情后，C国各类媒体——不论官主民办、规模大小、载体硬软、读者众寡……纷纷总结这三年间最常出现的“疫情流行词”。老头闲着愁无事，晾着怕有事，遂将不同版本的疫情流行词加以整理、整合、整顿、整编，并按数目顺序分类胪列，以飨看官们。

最为触目惊心的当然首推“六病例”，即“确诊病例、死亡病例、重症病例、轻症病例、疑似病例、无症状病例”。记得有段时期《联合早报》还天天更新世界各地的确诊和死亡数字，真是骇人听闻啊。疫情期间，C国为了限制人流（不是“人工流产”哈），推出了所谓的“六码”，即“健康码、行程码、场所码、红码、黄码、绿码”，规定“红杏”一律不准“出墙”，呼吁“黄袍”千万莫要“加身”，允许“青枝绿叶”稍稍突破重围。

小一号的是“五密”：“密闭空间、密集场所、密接场面、密接者、次密接者”；上两期拙文言及的“密接者离”，正是源于其中的第四“密”。如将“密”字底下的“山”改为“虫”，也有“五蜜”，但却和疫情无关：“小蜜、闺蜜、嗅蜜、扎蜜、酒蜜”。有兴趣的看官或可上网搜搜“五蜜”是“希蜜意死”（闽语）哈。

“四”字开头的是“四疫”（“染疫、防疫、抗疫、战疫”）和“四封”（“封锁、封闭、封城、解封”）。为了避免民众大面积“染疫”，C国从小心翼翼“防疫”，中流击楫“抗疫”，乃至大张旗鼓“战役”，一意孤行的决心和毅力，令百姓箝口，举世侧目。

紧跟在“封锁、封闭、封城”之后的是“三控”，即“封控区、管控区、防控区”，没曾想“区区”小控，却迎来奇大的“三货”（“囤货、抢货、换货”）！或者“三祸”（“病祸、毒祸、人祸”）？让我最有发言权的是“三隔离”（“集中隔离、居家隔离、自我隔离”），因为疫情期间我被隔离了78天！对于隔离的各种数字组合如“28+14、14+14、14+7、7+7、7+3”等，更是如数家珍。带“三”的还有“三距离”，即“社交距离、一米距离、安全距离”），咋就死咬不离呢？最后是“二课”，也是我驾轻就熟的“远程上课、网络授课”。

冠状疫病虽然不能确定是“东邪”或“西毒”，金庸武侠小说中的“杨（阳）过、杨（阳）康、王重阳（二度染疫）、欧阳锋（Oh！阳？疯！）、阳顶天、杨逍（阳消）、全冠清、郭襄（一生没杨过）、九（久）阴真经”等谐音梗或歧义梗却昂然登场“笑傲江湖”。天才网民对成语的“翻造”也颇怪趣，像“得疫扬扬、发阳光大（二者皆为不隐瞒病情之意）、烧纵即逝、杳无阴信、人阳码翻、回光返罩（恢复戴口罩）、不疫乐乎”等，也算用心良苦了。