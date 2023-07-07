“征服自己精神的人，才能征服高山……”

星云大师说：分享故事：唐朝有位大臣李翱，他也是文学家、哲学家和诗人，他当太守时，几次请药山禅师来讲法，但是都请不动，只得亲自拜访。但李翱去了后，药山没理会，依旧认真看自己的书。李翱为表达不满，高声喊道：“见面不似闻名”，意思是说药山也不过如此。李翱准备离开时，这时药山直呼李翱的名字，吓得李翱马上收起傲慢心、恭敬地向禅师请教。

李翱问：“何为道？”药山手指天，又指净瓶（容水的器具），不慌不忙地说道：”云在青天水在瓶。”大意是说：道不可正面表述，但它真实自然，就像云在青天，水在瓶一样。李翱悟性也不一般，马上就以此话题作诗送给药山，这便是历史上著名的“李翱问道”。李翱临走前，药山又苦口婆心地告诫他：“太守须向高高山顶立，深深海底行，闺阁中物舍不得，便为渗漏。”

这番话的意思是，如果你想成大事，修行的思想境界要高，就像独自一人站在高高的顶峰一样；但是具体来到做人做事时，又要脚踏实地，虚怀若谷，所谓“谦受益”，就像遨游在深深的海底一样。如果连房中的宝物都舍不得，就别说什么消除烦恼了。

说得通俗一些，药山就是告诫李翱不要被俗事物束缚了心智，要有舍得精神，拿得起放得下，才能有真正的修为。李翱受此启发，糅合儒、佛两家思想，写成《复性书》三篇，作为理学（宋元明时期儒家思想学说的通称）的开端，其思想也为后来的理学发展奠定了基础。

志气

人光有志气，有宏大的企图心还不够，我们的眼睛如果只能一直盯着远方，就容易好高骛远。道理很简单：不去留意脚下，不去解决实际的问题，我们就容易被这些问题所阻碍。为什么要高高行？孔子说：“取乎其上，得乎其中；取乎其中，得乎其下；取乎其下，则无所得矣”，我们的思想、格局、目标越是高远，最终取得的成就当然也越大，看问题的深度广度也会更深刻。只是，再博大的思想，也需要我们具体脚踏实地去做，所以也需要我们“深深行”。

而从生活层面上来说，我们可以做到的是，为自己立下高的志向与目标，但仍要从小事做起。我们心再大，也不能脱离生活；我们豪云壮志，也不表示自己高人一等。没有人可以跳过做小事而直接成就大业，所以我们一定要先将眼前、当下的事做好，然后才能向前进，迈向远方。

涵容

“高高山顶立，深深海底行”作为禅语，我们也可以这样去体会：登山攻顶已经够吸引人了，深海潜水也让很多的探险家着迷。其实，人的精神就如高山，险峻的高山，难以登顶；人的心灵就如海洋，深广海底，难以穷尽。所以征服自己精神的人，才能征服高山；认识自己心灵的人，才能潜入海洋。

人生如能海阔天空，表示自由自在；人生如能海天一色，表示万物一体。人，如果要学习海洋的涵容，先要扩大心胸，不拣细流；有海一般的心量，才能望洋舒啸，体会人生的无限。