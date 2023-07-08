点智慧：我们承受的伤害

“一切都是当然的……”

星云大师说：分享故事：信徒对智者说：“您看看现在这个世界，恶人坏人那么多，真是受不了！”智者却眯着眼说：“有吗？恶人和坏人都在哪里，我怎么没看到？”信徒不可置信地说：您身边怎会没有这样的人呢？就算您身边没有，那你看看新闻报道，不是有很多坑蒙拐骗的人，把社会风气搞得乌烟瘴气，我恨死这些人了。”

这时，智者却瞪大眼睛看着信徒说：你想想，如果你口中的那些人，只是愚蠢而不是又恶又坏，你还会恨他们吗？信徒不明白。

智者接着说：“他们并不是恶人，只是不懂得知足感恩、不懂得与人为善、不懂得人生价值所在。他们用这难得一遇的人身，不断做着蠢事，浪费生命，他们其实是愚痴之人啊！”信徒说：“这样的说法，我想也没有想过。”

智者说：“如果面对这样愚痴的人，你态度会转变吗？”信徒沉默了一阵后说：“听您这么一说，我倒是感觉他们挺可怜的。”

智者说：“你看，人还是那些人，事还是那些事，可当我们的思维方式不同，态度也就不一样。那我们再深一层想：他们非但不是恶人坏人，还是来渡你的菩萨啊！”

信徒又疑惑了：“您要说他们愚痴，我还能接受，说他们是菩萨？这是什么逻辑？”智者说了：“佛家说：我们人生的一切逆境，均是助你上进的增上缘。能让你感受到伤害的人，就是来渡你的啊！”

冤亲

世人无论享多大的福，依然摆脱不了冤亲债主的包围，那是因果使然。在世间法，别人对我们的善恶，可能决定着我们对他的善恶，我们或许觉得那是公平的，因为人与人的关系不就是那样吗？你对我好，我就对你好；你对我不好，我就对你不好，那是对等的。然而，我们是要是让坏的因果相续，还是至此了缘，我们可以自己说了算。无论他人善恶，业永远是自己的，我们能够给出去的善越多，回馈给我们的善也就越多。所以关键就在于：别人造别人的业，我们要积自己的德。人家伤害我们，我们要当作是他来成就我们的：一个伤害别人的人，心肠不好，就是拿钱去给人家赚；一个忍辱的人，就是一直收钱。这个大忍辱就像开银行、能够纳百川。

心境

我们如果能一直以“一切都是当然的”来自我勉励，内心必坦荡。曾有人问：“想当然尔地服膺真理，什么是真理呢？是现代的知识科技？是经典的十二分教吗？”其实这些都是，但也都不是，因为真理不假外求，在我们自性中本自具足，重要的是必须懂得尊重与包容，否则即使是读遍千经万论，学富五车，也不过是穷人数他宝，自欺欺人，一旦境界来临，还是照样被五欲尘劳所障碍迷惑，有时甚至铸成大错，还不自知。

能明白一切“都是当然的”，我们就能心境一如，物我两忘。所以对于一切的棒喝，乃至冤屈逆境，我们都能全盘接受，那么到了那时候，我们就会发现，天地间的光暗就都不一样了。