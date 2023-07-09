点智慧：生活中创造欢乐

“点滴事物中去创造快乐……”

星云大师说：分享故事：一位小姐趁着午休时间，到公司附近的邮局办理将书寄出国的手续。排在她前面的是一位老态龙钟的阿嬷，也在办理手续，要把一些用品寄到在国外念书的孙子，可是她却不知如何填写表格，而柜台人手不够，确实很忙。

这时，柜台人员笑容可掬地对那位小姐说：“您方不方便帮这位老太太填表格？”小姐欣然地说：“当然可以。”过一会儿，这位小姐已经填好表格，和阿嬷热络地交谈着。柜台人员一接到阿嬷的表格，就夸赞：“小姐！你很慈悲，写得字也好漂亮！”

这位小姐也对柜台职员说：“你也很慈悲，好会处理事情喔！”这时，在一旁等着要办事的法师，看到这一幕慈蔼地说道：“你们都是人间的活菩萨。”

菩萨

现代人或者繁忙的工作，或者有恼人的人际关系，或者经历着复杂的情感问题，或者面对吃重的经济负担，致使有愈来愈多的人，不知不觉地把自己绷紧，把自己的心门关得牢不可开，不知人生的意义与生活的乐趣，甚至失去动力，变得盲目、迷茫。

我们何不打开自己的心门，告诉自己：凡事对人有益的，虽然只是举手之劳，若是乐意去做，自然心生欢喜，为生活创造欢乐。因为每一个人都可以当菩萨，菩萨不是泥塑、木雕的佛像，菩萨是活生生的，是为人服务、为人奉献的。

追求

很多人待人接物的方式是：总以为我是好人，对别人的好意存疑；我怀才不遇，怪天下人都辜负我；我很伟大，别人比较渺小。我所做的事都是对的，别人则一无是处；快乐我来享受，你是不是痛苦不关我的事……如果每个人抱持这种自私自利的观念，那么我们生存的社会，将充满纷争、烦恼，毫无幸福可言。

我们要如何增进人生的幸福与快乐？那就要做一个有力量、有道德和不计较的人。这样的人，不寄望别人能给予他什么，而只想奉献服务于大众。这样的人，他的价值观是建立在对自己的肯定之上，没有自信心的人，才从外在的环境找寻自己的价值，当外境不如心意时，起了比较心，痛苦也随之而至。

追求人生的幸福和快乐，就从我们的生活中开始，我们个人有了快乐之后，扩而大之，我们的家庭、社会大众、民族国家、乃至十方法界，也要使它笼罩在安和乐利之中。这也是“活菩萨”们应该追求的目标。