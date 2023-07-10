“靠因缘才能成长自己……”

星云大师说：话说数十年前，佛光山在台北松江路上，有一间在大楼里的小道场。一天当我正要离开时，在电梯口碰上一位身穿工人服装的中年男士，他走向我问道：“你们这里有没有《台湾佛教寺院庵堂总录》这本书？”在我的印象中，这本书好多年前就出版了。我看到他对佛教寺庙有很高的研究兴趣，便回答他：“这本书应是绝版了，不过你等我一下。”刚巧道场里就有这本书，我就拿了给他。他问我要多少钱？我说：“就一本书，不必讲价钱了，算我跟你结缘吧！”他非常感谢。

第二年，我在台北举办讲座，这位林希松居士特地跑来找我，说：“每次讲座不是都会有经本子要送人吗？今年就让我来发心印赠。”我一听，心想：每天数千人听讲，连续三天下来，也要有几万本，费用不低，便希望他不要勉强，随喜随力就好。但是，他坚定地说没有问题！就这样，连着三年，佛学讲座的日期一靠近，他就来捐献印书。甚至后来因为信徒日益增多，容纳不下，拟在别处设立普门寺。林居士听闻此事，提了个纸箱来找我，说：“大师，我虽不是很有钱的人，只是开了一家小型的铁工厂，但是纸箱里的三百万现金（新台币，相等于13万余新元），我要捐给普门寺，尽一点心意。”

我一听，这可不是一笔小数目呀！我就说：“这几年来，你为什么这么护持我呢？我也没有特别关照你，到底是什么原因？”林居士答说：“当年我要找那本《台湾佛教寺院庵堂总录》，问遍很多地方，他们看我一身工人打扮，大多冷淡或敷衍以对，只有你热心帮忙啊！”

后来林希松居士夫妇移民到美国洛杉矶，不但在我们的西来寺做义工，每天都到厨房里拣菜，为大众服务，甚至仍不忘要印书，与大众结缘。

多年前的一书之缘，没想到成就了意想不到的因缘。

真理

我们要靠因缘才能成长自己。所谓因缘，看起来好像很容易懂，比方，人和人之间彼此要好，就会说我们好有缘啊！如果不好，就说没有缘；其实，因缘不是这么简单。因缘就是条件，世界的成立、人生的生存，哪里能少了很多条件（因缘）呢？依佛教的说法，佛陀证悟的缘起性空，它的基本意义是：空依有立、事待理成、果由因生，佛陀是人成的，能够成佛，是多少的因缘才能从人到佛啊！所以，我们不要凡事都看钱，我们要看因缘，所有的好缘，一定是来自好因，而好因都可由自己去努力开创。

调和

佛教的因缘观，千年以来一直影响着华人社会。中国就有一句俗谚说：“有缘千里来相会，无缘对面不相识”，可见大家都懂得因缘的重要。

只是一般人总希望别人给我因缘，其实这是自私的想法。所谓的化缘，就是你要先给人家因缘，例如给人一句好话，为人指出一条明路；你能给人家因缘，自己才会有因缘。像有的人很有学问，却不能成事；有的人没学问，却能成大事，原因都在于无缘与有缘。

在生活的修行中，没有比给人因缘更好的了。因为世间的烦恼、纠纷，大都是因为人我的关系不能和谐所造成；假如我们能给人好因好缘，就不至于有许多不当的恶因恶缘来干扰了。