“开悟不是难事……”

星云大师说：分享故事：有间庙宇就建在大湖中央，庙中供奉着传说中菩萨戴过的佛珠链子，庙里只有一艘小舟供和尚出外运送补给。庙里住着老师父，带着几位年纪较轻的和尚修行。直到有一天老师父召集他们说：“链子不见了！”

和尚们都不敢相信，因为外人根本进不来庙。和尚们议论纷纷，因为他们都成了嫌疑犯。老师父说他并不在意，只要拿的人能够承认犯错，然后好好珍惜链子，老师父愿意将链子送给他，老师父还给他们七天去思考这个问题。

可七天过去了，没有人承认。老师父便说：“各位都认为自己是清白的，表示你们定力已足，链子不曾诱惑得了你们，明天早上你们就可以离开这里了。”隔天早上，和尚们背着行囊，准备搭舟离开，只剩一个瞎和尚依然在菩萨面前念经，众和尚心中松了一口气，终于有人承认拿了链子，让冤情大白。

老师父向和尚道别，转身问瞎和尚：“你为什么不离开？链子是你拿的？”瞎和尚答：“佛珠掉了，佛心还在，我为修养佛心而来！”老师父沉默了一阵，接着问：“你既然没拿，为何留下来承担？”

瞎和尚答：“过去七天，怀疑所引起的猜忌很伤人心，我想，需要有人先承担，才能化解疑情。”老师父这时从袈裟中拿出链子，把它戴在瞎和尚的颈上，然后说：“其实链子还在，而你学会了承担！”

参透

我们的生活，容易产生许多疑惑，不能解答；然而，假如能像修行人一样去参透，假如悟了，就什么问题都懂得、都明白，而这里就需要承担的勇气。实际上，人生的好与坏、苦与乐，都要自己直下承担。别人对我的赞叹，欢喜承担起来；就算自己有冤屈，也可感谢因缘的考验。我们能抱持着“我要负责，我要担当”的勇气，自然会产生力量；如果畏惧困难，凡事推诿，必定难以成就。

所以，有疑有悟有承担；有人却把悟看得很玄妙、很困难，其实悟没有想象中那么难。我们平常求知识，我懂了、我明白了，这就是一种悟。佛法讲小疑小悟，大疑大悟，不疑不悟，你要提起疑情，要有问题；有了问题，才能启发思想，才能产生智慧，问题才能解决，这才是开悟。

一悟

无论出家、在家的修行人，不必去求消灾免难，应该要求开悟。人家说“一醉解千愁”，那是个迷和疑的世界；“一悟明大千”才是一个有担当、证道的境界。

世人信奉正信宗教求开悟；其实我们在生活中做善事也可要求开悟。悟是一种向前的希望；人生最苦的事情就是迷惑，在迷惑里面生生世世，没有“了生”；假如悟道以后，那真的是生也好，死也好，他都能明白。

六祖惠能大师不识字，但是他开悟了；太虚大师19岁在普陀山闭关，他也没有上过学，他开悟了。当今许多有正信信仰的人，开悟的还是很多。我们不要把悟看成很困难的事情，开悟不是难事，有修有德，有修有证，开悟不为难也。