“不要小看抑郁症…”

星云大师说：分享信息：歌手李玟骤逝，抑郁症议题受到关注。有专家就指出，抑郁症如“心”的感冒，就算一个人个性很阳光也可能患上，且有轻生的念头常发生于恢复期，陪伴者要注意患者有无类似交代后事的言行。台湾董氏基金会心理卫生中心主任叶雅馨表示，抑郁症患者会无法自行控制的情绪低落，并有失眠、对事物失去兴趣、食欲不振、无价值感或有强烈罪恶感、无法停止负向思考等情况，甚至选择用自我伤害来解决痛苦。

叶雅馨说，就像平常肠胃痛、高血压或血糖值太高时，无法自行要求自己的肠胃不要痛、血压或是血糖不要高；因此患者得积极调整生活习惯，或寻求专业协助，接受心理治疗或服药等，才能控制、缓解症状。

医师提醒，抑郁症患者在治疗期间，可能会因为治疗中断、没有完全康复，或又有突发事件而影响病情，需要特别留意。

实力

我们如何抵抗外在的压力和挫折？平常就要增加自己内心的抗拒能力，比方说用欢喜去抗拒，用明理去抗拒，用为人设想去抗拒，不要凡事只为自己着想。也就是平常就要培养很多的实力，要开发自己的智慧，要多读书、多亲近善知识、多参加社团或是宗教活动，在宗教里得到鼓舞。

甚至现在的心理谘商、面谈，乃至透过旅游、运动、药物治疗、音乐治疗、动物疗法、技能训练、人际沟通、培养兴趣、鼓舞信心、找人倾诉、创造希望、融入大众、打开心田、走出去、忙起来等。如果在轻生前，或是面临各种压力时，自己能够备妥各种战斗武器，则“兵来将挡，水来土掩”，再也不怕压力的魔鬼打击我们，因为我们都有办法应付、化解。

尊严

人的一生只能活一次，每个人都是独一无二的，别人代替不了，所以我们要正视“生命的一次性”与“不可替代性”，对自己的生命给予重视与尊严。当我们懂得尊重生命，知道生命存在的可贵与难得，就会珍惜生命，而不会因挫折就自暴自弃，甚至丧失生存的意志而轻生。

根据世界卫生组织的研究报告，忧郁症已经成为全球性的疾病，全世界1亿5千万人遭受精神疾病的困扰，平均每四个健康有问题的人，当中就有一个是精神疾病的问题。但是我们不要停留在忧郁的泥淖里，要思想如何超越，例如对宗教真理有深入的认知，能够了解生命的真相，就有力量去忍受、接受和化解。所以，希望想要轻生的朋友都能勇敢、发心，把生命用来服务、奉献大众，这不是比寻死要好得多吗？