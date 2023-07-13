“不容他人，是量浊……”

星云大师说：分享新闻：一台湾妇心生妄想，自认为是国安局专员，全家人未查明，竟信以为真。妇人开餐厅，她的玄谈与妄想也影响了长期用餐的客人。后来她又妄想二女儿有心脏病，无缘无故地帮女儿办休学，也认为小儿子会有生命危险，要求他留长发扮女生，以免受害。一家人跟着她“闻声起舞”，长达八年，不仅扰乱家庭生活，还耽误子女成长的学习机会。最后，她的先生怀疑太太精神异常，报请强制送医，才诊断出她患有妄想症；令人难以置信的是，八年时间中，家人及友人竟都跟着她“共同妄想”。

另外一真人真事：女子在法庭听审时高声喊叫被控，她作为被告在庭上说，自己已换了名字，所以要求法官撤销对她的控状，这样的要求当然被拒绝。

这些都是社会上出现的妄想症，由于种种原因，对自己深信不疑，不相信周围的人，没有看清现实问题，这也是佛法所说“五浊恶世”中的“见浊”。

恶世

佛经裡形容娑婆世界为五浊恶世，就是劫浊、见浊、烦恼浊、众生浊和命浊。一个人如果不能善用六根，发挥应有的功能，就会产生六浊，说明如下：

一、不识贤愚，是眼浊：我们对于很多不同品性、道德、人格的人，看不清哪个是好人，哪个是坏人，这就是没有识人之明。

二、不读诗书，是口浊：有的人平日不读诗书，没有内涵，不能通情达理，因此所讲出来的都是粗鲁、低俗的话，不但没有学问常识，也没有仁义道德。

三、不纳忠言，是耳浊：当自己有缺失，别人对他提出谏言，给予指正、建议时，虽然明知别人是好意劝告，但总觉得逆耳而不欢喜听。

四、不容他人，是量浊：一个人的心量大能包容，自然助缘多，成就的事业就大。所以，我们对于很多不同个性、不同爱好，甚至不同看法、思想、主张的人，都要能包容；不能包容异己，这是度量狭窄。

五、不通古今，是识浊：好多人对古时候发生过的事情固然不知道，对今日世界的资讯也一无所知；如此不通古今，就是识浊。

六、不怀正念，是心浊：有的人心术不正，满肚子想的都是害人的鬼点子，如此不怀正念，就是心浊。有的人，虽然没有害人之念，但是与人交往，或者在公司机关里做事，对朋友、上司，都是心怀叛逆，不服领导，故意跟人捣蛋，这也是心裡溷浊。

净土

江河之水清澈，才能映月照影；人心清明，才能开发智慧。我们应该把六浊去除，眼耳鼻舌身心不溷浊，让我们心里清净起来。

我们的净土观念，要有层次的不同；构建人间净土是最基本的，然后是天国净土，还有他方佛国净土。如果我们在日常生活中，能时时慈悲待人，哪怕只有一个念头与善法的慈悲与解决烦恼的智慧相应，当下见到的，就是人间净土。也就是说，一念心中有慈悲及智慧，就一念见到人间净土；念念与慈悲及智慧相应，就念念见到人间净土。这样的人间净土，不就是人人应该追求的吗？