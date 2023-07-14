“条条框框的限制……”

星云大师说：分享故事：庐山归宗寺的智常禅师，他教育人的方式独树一格，活泼中又富含启发性，举凡日用生活中的大小事物，都可以成为他教化的活教材。一次，禅师和众人到菜园摘菜，他忽然拿起一根树枝，在一棵青菜的周围画了一个圆圈，将这棵菜圈在里面，并立标杆做为标记，然后告诉大家，大家看好了，任何人都不准动这棵青菜！

众僧谨从师命，没有人敢碰那棵菜。厨房的人巡菜园时看到这棵菜，说：“把这棵菜拔起来，明天中午煮来吃。”马上有人说，这是大和尚的旨意，你敢动吗？厨房的人一听就被吓阻了。

就这样，不论谁想动，都被劝阻说“这是大和尚的意思”，因此菜就这样单独一棵长在菜园。过了一段时间，禅师又与大众来到菜园，看到菜还好好的在圆圈内，立刻举起手中的拄杖，向两旁的人等挥去，大声喝斥：“你们这群死脑筋的蠢汉，难道就真的这样画地自限了吗？任由菜生长也不敢取来食用？这里竟没一个有智慧的人。”一位僧人说：“禅师您的圈圈指示，大家不敢违背啊！”

禅师说：“一个圈、一句话，就不能改变吗？”说完之后，禅师就把标杆一脚踢倒，拽起那棵菜，头也不回地走了。

标签

生活中还有这样的人，自觉或者不自觉地，就给自己贴上了标签：以自己的身份、地位就应当如此，所以，他们非名牌衣服不穿、吃饭肯定不去小贩中心，一定要去有冷气的餐厅。其实，这就叫画地自限。天地之间如此广阔，我们为什么非要把自己圈在一席之地呢？世上本来就没有非这样不可的事情，心怀广大，才能找到自己的真正世界啊！可惜很多人就是束缚在这个那个的迷思当中，不能找寻到自己。

其实，天下无难易之事，只问有心无心之人；很困难的事情，在有心人的前面都不困难。反之，即使很容易的事情，在无心着意之人的前面，也是无法成功。

一念

而我们的有心无心，只在一念之间。一念之间是佛教用语，亦是直指人心、最为切要的一句话。我们在世间生活，是好是坏？是福是祸？都在一念之间。一念私我，画地自限；一念为众，有许多意想不到的福德因缘。

人们常说难得糊涂，很多时候，我们不要去顾及什么身份、年龄、家世和财富，在需要去做的事情面前，尤其是善行，把那些生活中的标签忘了最好，这个时候我们才能完全地投入生活，才能放得开，活得洒脱。真正限制、妨碍、埋没自己的，永远只会是自己，我们如果只懂得画地自限，那是多可惜的一件事啊！