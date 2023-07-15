“一切人事都当成磨炼…”

星云大师说：分享故事：孔子有个学生名叫冉求，多才多艺很有才能。孔子对冉求夸赞的同时，也指出了冉求身上存在的缺点。他觉得冉求个性谨慎、做事畏缩，所以要求他“闻斯行诸”，也就是凡事听到了就要采取行动，不要犹豫不决。孔子说：“知者不惑、仁者不忧、勇者不惧，智仁勇三结合是完美人格的体现，而智、廉、勇、艺、礼乐相融合则可以达到完人的境界。”

孔子认为，理想的人格和人生境界都离不开“勇”这个要素，所以冉求个性中缺乏果决和畏难的心理，是一个遗憾。因此，孔子要促使他遇事果断，大胆向前。冉求有一天则对孔子说：“我不是不喜欢您的道，而是我的力量有限，实在学不了。”孔子则训斥他：“你怎么知道你的力量不够呢？你走到半道就再也走不动了，那就是画地为牢，自己为自己画上了界线，不肯向前走啊！”

改善

如何面对困难？即是告诉自己：任何事情的发生，都有它一定的原因，事情不外人与事，而一切人事都当成磨炼，我们要磨得“亮”，不要磨得“痛”，也不要磨得“怕”。我们唯有面对和改善它，才是最直接的。

对于逆境，虽然很困难，但是我们要告诉自己：只要有心就不难；诸事都是因缘和合而生，当即予以改善，就是去造一个因，若不能改善，就表示因缘未到，便要面对它接受它，不要逃避，再继续尽心尽力去改善。最要不得的是逃避责任，逃避果报，那是最不合算的因缘法，只有努力去改善情况，才是最聪明的。在这个过程中，其他人会为你设限，但我们自己可别画地自限，要对自己有信心，勇于改变。

精神

不畏难，主要就是一种精神力量，用心力去弥补各种不足，尽管我们没有很高的知识学问，但可以用不畏难的精神去提升；我们没有很雄厚的资本或人员，但学习蚂蚁雄兵，用不贪不取的工作精神，也可以完成很多事。古代的人，一个信封用过了，反面可以再用；纸张写过字了，反面可以再写。衣服破了再补，家具坏了再修，甚至自己理发、自己裁衣、自己煮饭、自己当管家仆人，都是靠自己来。如果我们都能有这样不畏难的精神，人怎不会进步呢？社会怎会不进步呢？所谓“世上无难事，只怕有心人”，只要我们有心，大地到处都是黄金，何惧之有！