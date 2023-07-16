“很多美好，我们视而不见…”

星云大师说：佛教与花有很深的因缘。佛门称花为“华”，花华不二，献于佛菩萨前的称为“献花”，散布坛场四周的称为“散华”；佛教的十供养中，尤以香和花最为普遍；中国的插花艺术最早是从佛教的“香花供佛”衍生而来；佛经里还有许多与花有关的成语、典故、诗偈、譬喻，例如拈花微笑、天女散花、花开见佛、舌灿莲花、花果自成、花开莲现、九品莲花、百鸟衔花、镜花水月、一花一世界和一花开五叶等；佛教也藉花来阐述诸行无常、缘起性空的义理，尤其是信徒更常借香花供佛，以示虔诚；寺院也广植花木以美化环境。

古代许多高僧大德，就是在观看花开花谢的无常变化中，明心见性而成佛的，所谓“郁郁黄花，无非般若；青青翠竹，尽是妙谛”。

傲骨

大自然里，花草树木有语言吗？有的语言是有声音的，有的是无声的语言，像“溪声尽是广长舌”，这是有声音的语言；像“山色无非清净身”，这就是无声的语言。说到花的语言，像康乃馨不就是代表母爱对我们的关怀吗？百合花不就是向我们表达它的纯洁吗？紫丁香代表初恋，玉兰花向我们宣誓表示信任，牵牛花代表男女的情意，西洋的玫瑰花也在爱情的领域里，与牵牛花一较长短。

其实，植物早已向世人说话。一年四季春兰、秋菊、夏荷、冬梅——春天的兰花告诉吾人，他是山中的隐士；夏天的荷花诉说他的耐力与清净：“直饶热得人流汗，荷池莲蕊也芬芳”；秋天的菊花坚毅不拔：“菊残犹有傲霜枝”，他能抵抗严寒的侵袭，庄敬自强；冬天的梅花无畏冰雪霜寒，他一枝独秀，傲骨凛然，所谓“不经一番寒彻骨，焉得梅花扑鼻香。”

特性

花各有特性，所以世界各国都选出国花，用以代表自己的民族精神。目前世界上各国国花为人所熟知的，如：日本的樱花、荷兰的郁金香、印度的荷花、尼泊尔的石楠花、美国的西洋耧斗菜、英国的蔷薇等。

这许多花都在向世人诉说他们的身世、他们的精神、他们的内涵、他们的价值。尤其，花最擅长向世人说法的就是花开花落，道尽人世沧桑，一切苦空无常。虽然世事无常，花也有再生的希望，如“去年今日此门中，人面桃花相映红；人面不知何处去，桃花依旧笑春风。”

岂止百花对我们说法，大自然哪一样不是每日在向我们示意人间的沧桑？只是“落花有意，流水无情”。聪明的人儿，你看清落花代表什么意思了吗？你听懂流水的声音表达什么道理了吗？你能像桃花一样，有想到自己来生的春夏秋冬吗？