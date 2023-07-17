点智慧：忧怖，由爱而生

“让爱成为奉献，而不是占有…”

星云大师说：分享故事：从前有位国王，他心爱的王妃病逝，每天流泪守候在遗体旁，寸步不离。大臣们纷纷规劝国王要节哀，可是没有丝毫的作用。有一天，一个仙人告诉国王，他可以找到王妃投胎的地方，而且还能与她交谈，了解王妃现在过得如何。国王听了非常高兴，立刻请仙人带他前往。

仙人带着国王来到御花园，然后指着两只正忙碌搬运牛粪的甲虫，说：“国王，你看后头的那只母甲虫，正是您病逝不久的王妃。她已经投胎转世，成为甲虫的妻子了。”

仙人接着问那只母甲虫说：“请问你喜欢以前的国王丈夫？还是现在的甲虫丈夫？”王妃回答：“我生前深受国王恩宠，过着荣华富贵的生活……唉！往事如烟，现在我既然是甲虫，当然是喜欢吃牛粪的甲虫丈夫。”国王一听如梦初醒，回宫后便下令安葬了王妃。

情执

分享一首偈：“由爱故生忧，由爱故生怖；若离于爱者，无忧亦无怖”；这段经文见于《妙色王因缘经》，意思是说，我们的恐惧忧苦，都是源于爱而产生，如果能够远离自私染着的爱，那么又何有忧悲恐怖呢？世人应该都会在生活中有这样的体会：只要我们动了情执，就都会不由自主的受制于他人；然而，情执到底是什么？说穿了，那就是受制于自己的那一念爱染和贪执罢了，想得而不得，心理一直挂碍，却又放不下。

其实，我们如果认真去思考，世间的一切都是无常的，再怎么恩爱最终仍会分散别离。众生因爱而生，因爱而轮回六道，却不自知。当对爱有所执着，就会受到牵绊，无法像苏曼殊（中国清末民初诗人、作家、画家、翻译家；也被称为诗僧，为“民国三大诗僧”之一）所说的“雨笠烟簑归去也，与人无爱亦无瞋”，那般的洒脱自在。

奉献

爱是生命的根源，也是人性所需，所谓“情不重，不生娑婆”，没有父母相爱，我们如何诞生世间？有人说佛教是四大皆空，不谈感情的，其实出家人是将私情昇华为慈悲，让爱成为奉献，而不是占有。如果我们能把爱昇华成没有欲染的净爱和慈悲，就能心无罣碍，远离忧愁、恐惧。在世间，我们所谓的爱，不过是一份对人、对我及对万事万物的执着。所谓的破执，无非是证悟万法皆空，仅此而已。

但世间爱如此之浓烈，我们又如何能说放就放呢？我们能觉察因缘，就能慢慢放下执着，缠缚的烦恼就会减少；我们唯有启发心中的长情大爱，把握帮助众生的因缘，才能彻底远离愚痴，得到真正的智慧。