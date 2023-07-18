“多给人家一些尊重和包容…”

星云大师说：分享故事：年轻女孩搭上高铁，可是看到自己的对号座位上，已经坐着一位妇人。 她核对自己的票后，客气地说：“这位女士，您应该是坐错座位了！”只见那名妇人拿出票，看了一眼便大声地说：“你看清楚一点，这分明是我的座位，难道你瞎了眼吗？”女孩接过了妇女的票，仔细看了一下，正想再说什么，谁知那妇人又抢话，“你小小年纪，不要想着占人家便宜，我常常搭这班列车，我可是贵宾，你再吵我就去投诉你。”

这时，女孩只好在旁边站着不说话，列车也已经缓缓地开动，过了不久，只见查票员来了，他看妇人的车票后，说：“这位女士，我想您是坐错车。这辆是特快车，并没有在你要下车的地点停站。”妇人不可置信地看着查票员，这时，她的眼神再也不敢望着那名女孩，她坐了一阵后，决定在下一站停车，再换列车。

共享

我们应如何将尊重与包容的美德，落实于日常生活中呢？重要的一点是，要养成“以享有取代拥有”的观念，也就是说，我想享有的东西，别人也可以享有，根本不需要独占。你看看，我们每个人都拥有自己的财物、感情，一旦失去原本所拥有的东西，就会感到忧悲苦恼，这样的经历，每个人都曾有过，这可能是自己的座位，也可以是自己的财富。可放眼时间，我们能拥有的东西到底是什么？无常一到我们什么都带不走。因此，我们不但不应将自己一时的快乐建筑在别人的痛苦上，或强占他人所有，最好还能进一步有“共享”的观念，有成人之美、包容之德，这将让我们的人格得到升华。

调换

我们能够尊重生命中的一切，就可以改善现有的环境，增添社会福祉；我们能够以最大的气度包容，也能够增进人际的和谐，广利一切众生。举凡生活环境、风俗习惯、语言文字，以及思惟方式的差异，自然会形成大家彼此之间意见的不同。《金刚经》上说：“菩萨要降伏其心、度脱众生，首须去除我相、人相、众生相、寿者相”；简而言之，就是要我们以无私的心胸雅量，包容异己的存在，否则度己不成，又如何奢言利济他人呢？

我们处事，如果能时时做到立场调换，就能以包容代替埋怨，以谅解代替厌恶，以鼓励代替责备，以慈爱代替呵骂，以关怀代替放纵，以热诚代替隔阂；这样的话，别人方便，我们自己也得方便，社会必定能够更加进步，我们的生活也能更加美好。