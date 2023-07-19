“风险，会去敲每个商人的大门…”

星云大师说：分享故事：老太太看到摊贩的苹果便去询问：“你的苹果怎么样？”摊贩说：“我的苹果不错，请问您想要什么样的苹果？”老太太说：“我想要酸一些的。”摊贩就问：“一般人都是要大而甜的，您为什么要酸的呢？”老太太说：“儿媳妇儿怀孕，想吃点酸苹果。”

摊贩说：“老太太真体贴，将来媳妇一定能给您生个胖孙。几个月前，附近也有两家要生孩子的，她们就来我这里买苹果。您猜怎么着？两家都生了健康孩子。您想要多少？”老太太高兴地说：“我再来两斤吧。”

这时，摊贩见老太太高兴，又介绍其他水果。他说：“橘子也适合孕妇吃，酸甜还有多种维生素！”老太太听了就说：“那就来三斤橘子吧。”摊主也笑不拢嘴：“遇到像您这样的婆婆，媳妇太有福气了！”

摊贩赞着老太太，又说他的水果每天都是几时进货，保证新鲜，让老太太再过来，也介绍朋友来。老太太原本只想买苹果，结果是挑着一袋袋水果，高兴地回家。

行销

我（指星云大师）对于教育徒众，没什么特殊办法、技能，都是告诉他们：做人做事，一要与人相处，办事要主动，要先开口，要有微笑，要承担对方想要做的事情，要能帮他解决问题。就是自己不能做到，也要很详细地告诉他处理的程序：第一先找什么人，第二可以找什么机构，第三可以做什么。

生意不好，归根结底就六个问题：一、产品不佳、二、价格不公、三、包装不良、四、信誉不彰、五、宣传不够，以及六、行销不力。现在很多人藉由网络进行宣传和行销，然而，这也只能算是“手法”，经商之道重在产品的优良和好的服务态度，要不然，商家也只能做别人的一次性生意，不会有回头客，这样，生意怎么做下去？

眼光

再分享故事：东村有两个商人，每回外出经商都要由东村购置货物后，再背着货物爬过高山，到另一边山脚下的西村贩卖。甲商每每爬山，都在怨怪山太高了。乙商观念就不一样，他认为山再高一点就好了，因为险峻难爬，别人容易放弃，就可以独家经营。甲乙商人对高山的解读不同，一个是阻碍，一个是商机，不同的心态就决定了两人事业格局的大小。

世间上，困难与容易没有一定的分界，只在看法不同。“风险”会去敲每个商人的大门，但袋子里的“成功”只送给有意志力、有眼光的商人。

然而，一般人易犯“只想果，不看因”的毛病，一味着眼于别人的成就，却不知道探究别人成功背后的努力和因缘。我们当以谦虚惭愧心作为资粮，学习别人的成功之道，并时时观照自己的付出与努力，从困境里找到努力的方向，才能奠定成功的基石。