“懂得帮助别人，才是回报恩惠…”

星云大师说：分享故事：小雪晚上11时上床准备睡觉，由于闹钟没电池，手机声可能不够大，第二天又要早起，她就给远在马来西亚的妈妈打了电话：“妈，闹钟没电池，明天还要赶早去公司开会，你6时打给我叫起吧。”妈妈另一头的声音有些沙哑，说：“好的。”

第二天电话响起时，小雪一看，才5时多一些，不禁发起脾气：“我不是叫你6时才打吗？本来还想多睡一会儿！”妈妈在那头突然不说话，小雪挂了电话。

小雪慢慢梳洗好了就去搭巴士，巴士站站着两个老人。小雪听着老先生对老太太说：“你看你一晚都没有睡好，早几个小时就开始催我，现在等这么久。”小雪心想，是啊，第一班车还有五分钟才到呢。

终于巴士来了，小雪上车，开车的是20几岁的年轻人，他等小雪上车后就把车开走了。小雪说：“司机，下面还有两位老人呢！人家等了很久，你怎么都不等他们？”司机很神气地说：“没关系的，那是我爸爸妈妈！今天是我第一天开巴士， 他们来看我的！”

这时，小雪突然想哭了，这时她又看到爸爸传来的简讯：“女儿啊，妈妈说是她不好，她一直没睡好，担心你会迟到，所以从凌晨3时多就坐着等啊。”

淡忘

报恩的思想，很多人已慢慢淡忘，但应努力去记起并实践。这是人类伦理的根本。报恩的人，可以说都是有情有义的人，都是社会上善良的、正派的人；相反的，无情无义、不知恩惠的人，必定是自私自利的人。

国家保护我们，我们要报国家的恩；父母养育我们，我们也要孝养他们。甚至于一切众生、士农工商，各行各业，对我们有帮助的人，都是我们的恩人。报恩的思想，每个人都要去承当，我们既然来到世间，所有享受到的都是别人的帮助，我们也要懂得帮助别人，才是回报恩惠。

合理

有些人常对父母不满，对国家社会不满，对很多的士农工商也不满。试想想，人间许多大众，对我们恩重如山，我们怎连一声感谢都没有？老是嫌这个那个不好，这样做人合理吗？

我们要把人做好，先要学习报恩。从童年时，在家庭里让父母欢喜，这就是报恩；在学校里读书，对同学朋友服务，这就是报恩。你看，坐在家里，有人把报纸送到、将全世界的新闻都送到眼前；坐在家里面，打开电视机，演艺人员拿出浑身的气力表演给你欣赏，这还不是对你的恩惠吗？

世上每个人，例如外国许多伟大的政治领袖，他们一句话，虽然没有和我直接影响，不过在经济、政策方面，可能都对我有利，我在无形之中，都享受到他们那一句话给予我的方便，可以说都是恩人。甚至于贫苦人士吧，接受我帮助，我也要感谢他，让我有机会为社会做一点功德，让我为许多苦难的人，尽一点做人的风度。所以，给人还是要感谢别人，才是报恩。